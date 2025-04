Ações do GPA (PCAR3), dono do Pão de Açúcar, sobem 18% — o que está por trás da alta?

As ações do GPA (PCAR3), dono do Pão de Açúcar e do Extra, lideram as altas nesta quarta-feira, 02. Os papéis da varejista avançam 18%, para R$ 3,57. O valor de mercado da companhia aumentou em quase R$ 400 milhões.

O fundo Saint German, do empresário Nelson Tanure, solicitou a convocação de uma AGE para a destituição do atual conselho da empresa e a eleição de uma nova composição para o colegiado. Tanure detém 10% do capital social da companhia.

O pedido recebeu apoio do grupo francês Casino, que detém 22,5% das ações, e do acionista Ronaldo Iabrudi, dono de 5,50% do capital social.

Analistas ouvidos pelo INSIGHT, porém, pontam para um short squeeze, movimento que provoca um rápida e forte alta da ação à medida que investidores que apostavam contra o papel (short) precisam comprar ações para encerrar suas posições.