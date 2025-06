Quanto rende R$ 100.000 no Tesouro Direto, poupança e CDBs com a Selic a 14,75%?

Com a Selic em patamar elevado, muitos investidores se perguntam onde aplicar suas economias para obter melhor retorno. Imagine ter R$ 100 mil na conta e precisar escolher entre as opções mais tradicionais do mercado. A diferença nos rendimentos pode ser surpreendente e impactar significativamente seu patrimônio ao longo do tempo.

Como funciona cada investimento

O Tesouro Selic é um título público que acompanha a taxa básica de juros da economia. Sua rentabilidade varia conforme as oscilações da Selic, oferecendo proteção contra mudanças na política monetária. A aplicação pode ser resgatada a qualquer momento, mas está sujeita ao Imposto de Renda.

A poupança tradicional rende 0,5% ao mês quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR), que hoje está zerada. Sua principal vantagem é a isenção de tributos e a facilidade de movimentação.

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) são títulos emitidos por bancos que geralmente rendem um percentual do CDI. Os CDBs que pagam 100% do CDI têm rentabilidade ligeiramente inferior à Selic, já que o CDI atualmente está perto de 14,65%, mas também sofrem incidência de Imposto de Renda.

Quanto renderia cada investimento

Tesouro Selic (com desconto do IR):

Um mês: R$ 867,16 de rendimento líquido (total R$ 100.867,16)

Seis meses: R$ 5.632,33 de ganho (total R$ 105.632,33)

Um ano: R$ 12.168,75 de rendimento (total R$ 112.168,75)

Poupança (sem desconto de impostos):

Um mês: R$ 500 de rendimento (total R$ 100.500)

Seis meses: R$ 3.037,78 de ganho (total R$ 103.037,78)

Um ano: R$ 6.167,78 de rendimento (total R$ 106.167,78)

CDBs 100% do CDI (com desconto do IR):

Um mês: R$ 862,47 de rendimento líquido (total R$ 100.862,47)

Seis meses: R$ 5.602,91 de ganho (total R$ 105.602,91)

Um ano: R$ 12.086,25 de rendimento (total R$ 112.086,25)

Vale lembrar que alguns bancos oferecem CDBs com rentabilidade superior a 100% do CDI. Nesses casos, os rendimentos seriam ainda maiores que os apresentados.

O que você deve considerar

A escolha entre essas modalidades não depende apenas da rentabilidade. O Tesouro Selic oferece a combinação ideal entre segurança, liquidez e rentabilidade para a maioria dos investidores. Como é garantido pelo governo federal, apresenta risco praticamente zero de calote.

O Imposto de Renda segue tabela regressiva: 22,5% para aplicações até 180 dias, 20% até 360 dias, 17,5% até 720 dias e 15% acima desse prazo. A poupança, isenta de IR, pode ser mais vantajosa para períodos muito curtos.

A liquidez também merece atenção. A poupança permite resgate imediato, enquanto o Tesouro Selic tem liquidez diária, com liquidação em um dia útil (D+1). Já os CDBs podem ter carência ou penalidades para resgate antecipado, dependendo do emissor.

Para investidores que buscam rentabilidade superior, vale pesquisar CDBs de bancos menores, que costumam oferecer percentuais mais atrativos do CDI. Contudo, é importante verificar se a instituição possui cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que protege até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira.