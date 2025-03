Quanto rende R$ 3.000 por mês com a Selic a 14,25%?

Com a Selic elevada a 14,25% ao ano, muitos investidores têm se perguntado quanto renderiam seus aportes mensais caso escolhessem aplicações que acompanham essa taxa. A Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida pelo Banco Central, e tem grande impacto sobre o rendimento de produtos financeiros, como os de renda fixa. Para responder a essa dúvida, é possível simular os rendimentos de R$ 3.000 aplicados mensalmente em diferentes tipos de investimentos atrelados à Selic.

Investir R$ 3.000 por mês em ativos que acompanham a Selic pode gerar, ao final de um ano, um rendimento bruto de até R$ 6.000, considerando o valor investido e a rentabilidade do ativo escolhido.. Produtos como o Tesouro Selic e CDBs pós-fixados têm se destacado nesse cenário, oferecendo boas alternativas para quem busca segurança e uma rentabilidade mais atraente.

O que é a Selic e como ela afeta os investimentos

A Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) é a taxa de juros básica definida pelo Banco Central, sendo a principal ferramenta de política monetária do Brasil. Ela serve de referência para a maioria das taxas de juros do mercado, como as de empréstimos, financiamentos e, principalmente, para os investimentos de renda fixa. Quando a Selic está alta, como atualmente a 14,25% ao ano, ela impacta diretamente a rentabilidade de produtos financeiros como o Tesouro Selic e CDBs, já que esses investimentos acompanham a taxa.

Investimentos atrelados à Selic, como o Tesouro Selic e CDBs pós-fixados, são considerados opções seguras, pois o primeiro é garantido pelo governo federal e o segundo, em muitos casos, é protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para valores de até R$ 250 mil por CPF e por banco.

Investimentos atrelados à Selic

1. Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo federal, cuja rentabilidade é diretamente atrelada à Selic. Ele é considerado uma opção de baixo risco e tem a vantagem da liquidez diária, o que permite resgates a qualquer momento sem grandes perdas de rentabilidade. Com os juros a 14,25%, em um período de 12 meses, o montante final será de R$ 42.000, sendo R$ 36.000 de aportes e R$ 6.000 de rendimento bruto. Esse é um retorno considerado seguro, já que o Tesouro Selic é garantido pelo governo.

2. CDBs pós-fixados

Os CDBs pós-fixados são emitidos por bancos e também acompanham a Selic, mas, dependendo da instituição financeira, podem oferecer um rendimento superior ao do Tesouro Selic. Neste exemplo, vamos considerar um CDB que paga 100% da Selic. Isso significa um rendimento mensal de cerca de 1,12%. A simulação de um investimento de R$ 3.000 mensais durante 12 meses resulta em um montante de R$ 42.000, com um rendimento de R$ 6.000.

Vantagens de investir em ativos atrelados à Selic

Investir em ativos atrelados à Selic oferece diversas vantagens. Entre as principais estão a segurança e a previsibilidade de rentabilidade. O Tesouro Selic, por exemplo, é uma opção de baixo risco e garante o pagamento dos juros de acordo com a taxa básica de juros da economia. Investimentos como os CDBs são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), proporcionando uma camada adicional de segurança para os investidores.

Além disso, a alta da Selic beneficia os investidores em produtos de renda fixa, proporcionando rendimentos maiores do que em períodos de taxa baixa. A liquidez diária do Tesouro Selic e de muitos CDBs também oferece flexibilidade para resgatar os valores a qualquer momento, sem grandes perdas no rendimento.

Esses investimentos são ideais para quem busca uma forma conservadora de aplicar seu dinheiro, preservando o poder de compra e aproveitando uma rentabilidade acima da inflação.