Quanto rende R$ 20 mil por mês com a Selic a 15%

Com a Selic em patamares elevados, aqueles R$ 20 mil parados na conta podem trabalhar de forma bem mais eficiente. A diferença entre deixar o dinheiro na poupança tradicional ou migrar para outras aplicações pode chegar a milhares de reais em apenas um ano. Entender essas opções é fundamental para não deixar dinheiro na mesa.

Poupança, Tesouro e CDB: como funciona cada aplicação?

A poupança funciona como uma conta especial que remunera seu dinheiro mensalmente. Quando a Selic está acima de 8,5%, ela rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). É como ter uma conta corrente que paga juros, sem limite de valor ou prazo para sacar.

O Tesouro Selic é um empréstimo que você faz ao governo brasileiro. Como o nome sugere, sua rentabilidade acompanha exatamente a taxa Selic — se ela sobe para 15%, você ganha 15% ao ano. É vendido pelo Tesouro Direto, plataforma oficial do governo.

Para resgatar, basta solicitar pela internet e o dinheiro cai na conta no próximo dia útil. A diferença é que você não pode sacar em caixas eletrônicos como na poupança — precisa acessar o sistema do Tesouro Direto ou sua corretora.

O CDB (Certificado de Depósito Bancário) é um empréstimo que você faz aos bancos. Quando oferece 105% do CDI, significa que o rendimento será 5% maior do que o valor do próprio CDI — ou seja, equivale a 1,05 vez o CDI. Com o CDI girando próximo de 15% ao ano, isso representa uma rentabilidade de aproximadamente 15,75% ao ano, podendo variar levemente para menos.

Rentabilidade em números

Em 1 mês:

Poupança: R$ 20.100 (rendimento de R$ 100)

Tesouro Selic: R$ 20.234 (rendimento de R$ 234)

CDB 105% CDI: R$ 20.246 (rendimento de R$ 246)

Em 6 meses:

Poupança: R$ 20.606 (rendimento de R$ 606)

Tesouro Selic: R$ 21.448 (rendimento de R$ 1.448)

CDB 105% CDI: R$ 21.518 (rendimento de R$ 1.518)

Em 1 ano:

Poupança: R$ 21.234 (rendimento de R$ 1.234)

Tesouro Selic: R$ 23.000 (rendimento de R$ 3.000)

CDB 105% CDI: R$ 23.150 (rendimento de R$ 3.150)

Os cálculos apresentam o rendimento bruto, antes da tributação e eventuais taxas.

Vantagens e limitações de cada investimento

A poupança oferece conveniência absoluta. Você pode sacar a qualquer hora, sem perder rendimento ou enfrentar burocracias. Porém, sua rentabilidade fica muito aquém das outras alternativas em cenários de juros altos. Uma vantagem tributária importante: a poupança é isenta de imposto de renda para pessoas físicas.

Já o Tesouro Selic combina segurança com boa liquidez. Como título público federal, possui garantia do governo e permite resgates rápidos. Sua desvantagem está nos horários de funcionamento do sistema, que não opera 24 horas.

O CDB com 105% do CDI entrega a maior rentabilidade, mas pode exigir comprometimento de prazo. Alguns bancos oferecem liquidez diária, enquanto outros estabelecem carências. A garantia do FGC protege até R$ 250 mil por CPF e instituição.

Sobre a tributação: tanto o Tesouro quanto o CDB sofrem incidência do imposto de renda pela tabela regressiva - 22,5% até 180 dias, 20% de 181 a 360 dias, 17,5% de 361 a 720 dias e 15% acima de 720 dias. Há também IOF para resgates em menos de 30 dias.

O que considerar antes de escolher

Todas as três opções são seguras, mas manter dinheiro na poupança em cenário de juros altos significa literalmente perder dinheiro.

Para reserva de emergência, o Tesouro Selic oferece praticamente a mesma liquidez da poupança, mas com rendimento muito superior. Em 24 horas você tem acesso ao dinheiro, tempo suficiente para qualquer emergência real. Mesmo descontando o IR de 22,5% para resgates rápidos, o rendimento líquido ainda supera a poupança na maioria dos cenários.

O CDB com 105% do CDI vale a pena quando você tem certeza de que não precisará do dinheiro no prazo estipulado. Mesmo com carência, a diferença de rentabilidade justifica o comprometimento para recursos de médio e longo prazo. Estratégia tributária: manter por mais de 2 anos reduz o IR para 15%, maximizando o rendimento líquido.

Com a Selic em patamares elevados, cada mês na poupança representa dinheiro deixado na mesa. A migração para alternativas mais rentáveis pode ser a chave para quem busca fazer o dinheiro trabalhar de verdade.