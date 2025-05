Quanto rende R$ 1.000 na poupança com a Selic a 14,75%?

Petrobras no topo, Itaú e BTG em ascensão: a dança da cadeira dos gigantes da B3

Cerca de 40% da valorização do Ibovespa no ano vem dos gigantes com mais de US$ 100 bi de valor de mercado; setor financeiro aumenta posição no ranking, enquanto produtoras de commodities perdem valor, mostra Elos Ayta