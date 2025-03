Tesouro Selic x CDB de liquidez diária: qual vale mais a pena para reserva de emergência?

A reserva de emergência é um dos pilares da educação financeira. Ter um valor guardado para imprevistos evita a necessidade de recorrer a empréstimos ou vender investimentos em momentos ruins. Mas onde aplicar esse dinheiro para que ele fique acessível e continue rendendo?

As duas opções mais recomendadas são o Tesouro Selic e o CDB de liquidez diária, ambos seguros e rentáveis. Mas qual deles é a melhor escolha? A resposta depende de fatores como rendibilidade, custo e objetivo do investidor.

O que são e como funcionam?

O Tesouro Selic é um título público emitido pelo governo federal. Ele segue a taxa Selic, atualmente em 13,25% ao ano, e tem liquidez diária, podendo ser resgatado a qualquer momento. Seu grande diferencial é a segurança, já que é garantido pelo governo.

O CDB de liquidez diária é um investimento oferecido por bancos, também atrelado à taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que acompanha a Selic. Bancos maiores costumam oferecer CDBs pagando 100% do CDI, enquanto bancos menores podem pagar 105% ou mais, com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Qual rende mais?

Com a Selic a 13,25% ao ano, o CDI está em torno de 13,15%. Isso significa que:

Tesouro Selic → Rendimento próximo a 13,25% ao ano , descontando 0,20% ao ano de taxa da B3 e Imposto de Renda regressivo (22,5% a 15%) sobre o rendimento.

→ Rendimento próximo a , descontando e sobre o rendimento. CDB 100% do CDI → Rendimento de 13,15% ao ano , também sujeito ao Imposto de Renda regressivo .

→ Rendimento de , também sujeito ao . CDB 105% do CDI → Rendimento de 13,80% ao ano, com o mesmo desconto de IR.

Simulação: R$ 10 mil investidos por 1 ano

Tesouro Selic → Saldo final: R$ 11.060 | Lucro líquido: R$ 1.060

→ Saldo final: | Lucro líquido: CDB 100% do CDI → Saldo final: R$ 11.050 | Lucro líquido: R$ 1.050

→ Saldo final: | Lucro líquido: CDB 105% do CDI → Saldo final: R$ 11.100 | Lucro líquido: R$ 1.100

Resultado

O Tesouro Selic e o CDB de 100% do CDI têm rendimentos muito próximos, com leve vantagem para o Tesouro. Já um CDB de 105% do CDI se destaca, oferecendo um retorno um pouco maior. Para máxima segurança, o Tesouro é ideal. Para um ganho ligeiramente superior, um CDB confiável acima de 105% do CDI pode ser mais vantajoso.

Segurança e risco

Tanto o Tesouro Selic quanto os CDBs de liquidez diária são considerados seguros. O Tesouro é garantido pelo governo federal, enquanto os CDBs têm proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), até R$ 250 mil por CPF e instituição.

O risco nos CDBs está na escolha do banco emissor. Bancos menores oferecem taxas maiores, mas podem ter mais instabilidade financeira. Caso o banco quebre, o investidor pode precisar aguardar o ressarcimento do FGC, o que pode levar alguns dias.

Qual vale mais a pena para a reserva de emergência?

Se o objetivo é máxima segurança e liquidez, o Tesouro Selic é a melhor escolha, pois sua garantia vem do próprio governo e ele pode ser resgatado sem depender da saúde financeira de um banco.

Se o foco for maior rentabilidade, um CDB de liquidez diária pagando 105% do CDI ou mais pode ser a melhor opção, desde que seja emitido por uma instituição confiável e dentro do limite do FGC.

Para um investidor mais conservador, dividir a reserva entre Tesouro Selic e CDBs de bancos sólidos pode ser uma estratégia equilibrada, garantindo segurança e um bom retorno. O mais importante é que o dinheiro esteja sempre acessível para qualquer imprevisto.