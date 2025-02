As ações que mais subiram nos primeiros 30 dias do novo governo Trump

Desde a posse de Donald Trump, em 20 de janeiro de 2025, o mercado de ações dos Estados Unidos tem demonstrado um desempenho positivo, ainda que com oscilações.

O índice S&P 500 iniciou o ano com um crescimento de 2,7% em janeiro, ampliando o avanço de 23% acumulado ao longo de 2024.

Entretanto, um relatório do Goldman Sachs (GS) aponta que as novas tarifas comerciais implementadas pelo governo Trump podem impactar significativamente o mercado. A instituição estima que essas medidas podem reduzir os lucros por ação do S&P 500 em até 3% e fazer com que seu valor justo caia cerca de 5% no curto prazo.

O relatório também destaca três mecanismos pelos quais essas tarifas podem afetar as empresas: redução das margens de lucro, caso os custos sejam absorvidos; queda nos volumes de vendas, se os custos forem repassados aos consumidores; e fortalecimento do dólar, prejudicando empresas do S&P 500, que obtêm 28% de suas receitas fora dos EUA.

Setor de tecnologia lidera ganhos, mas Tesla enfrenta dificuldades

No mercado de tecnologia, Meta Platforms (META) e Apple (AAPL) foram os destaques de fevereiro, com valorizações de 14,85% e 6,59%, respectivamente. Enquanto isso, a Tesla (TSLA) enfrenta uma queda de 15,46%, pressionada por desafios no setor de veículos elétricos, incluindo a redução das vendas na Alemanha.

A exploração espacial também vem ganhando atenção dos investidores. Empresas como Rocket Lab USA (RKLB) e Intuitive Machines (LUNR) registraram ganhos expressivos desde o início de 2025, impulsionadas pelo crescente interesse no setor.

Os dados foram levantados por Einar Rivero, CEO da Elos Ayta Consultoria, com exclusividade para a EXAME.

Trump aposta na inteligência artificial

Outro setor promissor é o de inteligência artificial, impulsionado pelo projeto "Stargate", anunciado pelo governo Trump.

O plano prevê um investimento de US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA ao longo de quatro anos, com empresas como OpenAI, Oracle, SoftBank e MGX entre as prováveis beneficiadas.

Ibovespa acompanha alta global, mas setores mostram contrastes

No Brasil, o Ibovespa acompanhou a alta dos mercados internacionais, com algumas empresas registrando valorização expressiva. Entre os destaques, a Cogna (COGN3) liderou os ganhos com alta de 35,2%, seguida por Yduqs (YDUQ3), que subiu 33,22%. O Carrefour Brasil (CRFB3) avançou 30,09%, enquanto Cyrela (CYRE3) e Magazine Luiza (MGLU3) registraram ganhos de 24,29% e 22,94%, respectivamente.

Por outro lado, algumas companhias do índice sofreram quedas significativas, como Brava (BRAV3) e Automob (AMOB3), que recuaram 21,74% e 20,59%, respectivamente.

No mercado de criptomoedas, o bitcoin segue em forte alta, com previsões apontando que a criptomoeda pode atingir entre US$ 200.000 e US$ 250.000 ainda em 2025, segundo análises do Standard Chartered e Tom Lee, da Fundstrat Global Advisors.

Sete magníficas: valorização em 30 dias

Empresa Código Retorno (%) Meta Platforms META 14,85 Apple AAPL 6,59 Dow Jones Index DJIA 2,62 S&P 500 S&P 500 2,46 Nasdaq NASDAQ 2,17 Nvidia NVDA 1,10 Amazon AMZN 0,31 Microsoft MSFT -3,32 Alphabet GOOGL -5,47 Tesla TSLA -15,46

Maiores valorizações das ações do S&P 500 em 30 dias até 19 de fevereiro de 2025

Empresa Código Retorno (%) Super Micro Computer, Inc SMCI 95,49 Palantir Technologies Inc PLTR 56,14 CVS Health Corp CVS 26,19 Crowdstrike Hldg Inc CRWD 26,09 Tapestry, Inc TPR 24,96 Philip Morris Intl Inc PM 23,20 Netflix, Inc NFLX 21,59

Maiores quedas das ações do S&P 500 em 30 dias até 19 de fevereiro de 2025

Empresa Código Retorno (%) West Pharmaceutical Services, Inc WST -39,76 FMC Corp FMC -29,53 Skyworks Solutions, Inc SWKS -27,79 Deckers Outdoor Corp DECK -27,33 Celanese Corp CE -24,38

Maiores valorizações das ações do Ibovespa em 30 dias até 19 de fevereiro de 2025

Empresa Código Retorno (%) Cogna ON COGN3 35,2 Yduqs Part YDUQ3 33,22 Carrefour BR CRFB3 30,09 Cyrela Realt CYRE3 24,29 Magaz Luiza MGLU3 22,94

Maiores quedas das ações do Ibovespa em 30 dias até 19 de fevereiro de 2025

Empresa Código Retorno (%) Brava BRAV3 -21,74 Automob AMOB3 -20,59 BRF SA BRFS3 -16,46 Azul AZUL4 -13,77 Raizen RAIZ4 -13,24

Fonte: Elos Ayta