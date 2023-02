O que é cessionário: como funciona, quem pode ser e quais seus deveres

O cessionário é uma pessoa que adquire direitos de uma outra, mediante um acordo de cessão de direitos.

Essa operação é comum em diversos setores, inclusive no mercado financeiro, ou em outras áreas como no mercado de direitos autorais, em contratos de locação de imóveis e em transações comerciais.

Neste artigo, vamos explorar o que é o cessionário, como funciona a cessão de direitos e quais são os deveres e responsabilidades desse tipo de contrato. Além disso, abordaremos quem pode ser cessionário.

O que é cessionário?

Cessionário é a pessoa ou entidade que adquire os direitos de outra, sejam eles de natureza patrimonial ou não patrimonial. Na prática, o cessionário passa a ser o titular dos direitos previamente pertencentes a outra pessoa, conhecida como cedente.

Como funciona a cessão de direitos?

A cessão de direitos é regulada pelo Código Civil Brasileiro e ocorre quando há a transferência voluntária dos direitos de uma pessoa para outra, mediante um acordo formalizado por escrito.

Esse acordo deve conter todas as cláusulas necessárias para a transferência dos direitos, como prazo de validade, objeto da cessão e forma de pagamento.

Quais são as vantagens de ser um cessionário de direitos financeiros?

Ser um cessionário de direitos financeiros pode trazer vantagens, como a possibilidade de investir em ativos de renda fixa, como títulos de dívida, e obter rendimentos sem ter que arcar com os riscos de investimento inicial.

Além disso, ao adquirir direitos financeiros, o cessionário pode diversificar sua carteira de investimentos e aproveitar oportunidades de mercado.

Direitos e deveres do cessionário

Ao adquirir os direitos de outra pessoa, o cessionário tem o dever de exercer esses direitos de acordo com as regras estabelecidas no contrato de cessão.

Além disso, o cessionário deve respeitar as obrigações decorrentes dos direitos adquiridos, como, por exemplo, pagar as despesas relacionadas ao objeto da cessão e cumprir as obrigações contratuais previstas no acordo.

Quem pode ser cessionário?

Qualquer pessoa capaz de direito pode ser cessionário, desde que tenha a capacidade de celebrar contratos e adquirir direitos.

Isso significa que pessoas físicas ou jurídicas, desde que maiores de idade e sem impedimentos legais, podem ser cessionários.

Cessionário em contratos de locação de imóveis

Em contratos de locação de imóveis, o cessionário pode ser uma pessoa ou empresa que adquire os direitos e obrigações do locador, ou seja, a pessoa ou empresa que alugou o imóvel.

A cessão de direitos e obrigações pode acontecer, por exemplo, quando o locador vende o imóvel a outra pessoa ou empresa, que passa a ser o novo proprietário e, por conseguinte, o novo locador.

A transição de um locador para um cessionário em um contrato de locação deve ser formalizada por escrito, em um acordo de cessão de direitos e obrigações.

O acordo deve incluir as condições da locação, os direitos e obrigações do cessionário e do locatário, entre outros aspectos importantes.

O locatário precisa ser informado da mudança de locador?

Sim, é importante que o locatário seja informado da mudança de locador, por meio de um aviso escrito, para que ele saiba a quem deve pagar o aluguel e a quem deve recorrer em caso de dúvidas ou problemas relacionados ao imóvel alugado.

O cessionário é responsável pelos débitos do antigo locador?

Em geral, o cessionário não é responsável pelos débitos do antigo locador, a não ser que tenha havido uma cláusula específica incluída no acordo de cessão de direitos e obrigações.

No entanto, é importante avaliar as condições do contrato de locação e consultar um advogado para ter certeza sobre as responsabilidades do cessionário.

Cessão de direitos financeiros

Além da cessão de direitos e obrigações em contratos de locação de imóveis, há outras situações em que alguém pode ser cessionário no mercado financeiro. A cessão de direitos financeiros pode acontecer, por exemplo, quando uma pessoa cede os direitos sobre uma dívida a um terceiro, que passa a ser o novo credor da dívida.

Em casos como esse, o cessionário passa a ter o direito de receber o pagamento da dívida, em substituição ao antigo credor.

Outros exemplos são:

Cessão de crédito

É a transferência de um crédito de uma pessoa ou empresa para outra, por meio de um acordo formal. Por exemplo, uma pessoa ou empresa pode ceder o seu crédito em relação a um empréstimo a outra pessoa ou empresa, que passa a ser o novo credor e a receber os pagamentos futuros.

Cessão de títulos

São transferências de títulos de renda fixa, como letras de crédito imobiliário (LCI) ou letras de crédito do agronegócio (LCA), de uma pessoa ou empresa para outra, por meio de um acordo formal. Por exemplo, um investidor pode ceder os seus títulos a outro investidor, que passa a ser o novo proprietário e a receber os pagamentos futuros dos juros.

Cessão de ações

Transferência de ações de uma pessoa ou empresa para outra, por meio de um acordo formal. Por exemplo, um investidor pode ceder as suas ações de uma determinada empresa a outro investidor, que passa a ser o novo proprietário das ações e a ter direito aos lucros futuros da empresa.

Em todas estas situações, o cessionário adquire os direitos e obrigações do cedente, ou seja, da pessoa ou empresa que cedeu o crédito, o título ou a ação.

É importante destacar que a cessão de direitos e obrigações em mercado financeiro deve ser formalizada por escrito e avaliada por profissionais de confiança antes de ser concretizada.

Em conclusão, a figura do cessionário é importante no mercado financeiro, uma vez que permite a transferência de direitos e obrigações de uma pessoa ou empresa para outra, sem que haja a necessidade de alterações no contrato original.

Esta transferência pode ocorrer em situações como a cessão de crédito, títulos ou ações, e pode ser uma boa opção para investidores que buscam diversificar o seu portfólio ou para empresas que desejam transferir suas obrigações financeiras.

No entanto, é fundamental que o cessionário compreenda todos os termos do contrato e os riscos envolvidos antes de assumir a posição de cessionário.

Em resumo, a figura do cessionário pode ser uma boa opção para investidores e empresas, desde que sejam tomados todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos investimentos e das transações financeiras.

Este artigo foi escrito com auxílio de inteligência artificial.