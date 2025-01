Mega-Sena: veja quanto rende o prêmio de R$ 38 milhões

Nesta quinta-feira, 16, será realizado o sorteio do concurso 2.815 da Mega-Sena, com um prêmio estimado em R$ 38 milhões. Aplicado de forma estratégica, esse valor pode se transformar em uma fonte de renda passiva robusta, garantindo estabilidade financeira no longo prazo. Com a Selic em 12,25% ao ano, opções como poupança, Tesouro Selic e CDBs oferecem retornos atrativos e seguros. Confira quanto cada aplicação pode render.

1. Rendimento na poupança

A poupança é a escolha mais tradicional, mas apresenta o menor retorno entre as opções. Com a Selic acima de 8,5% ao ano, o rendimento é fixado em 0,5% ao mês + TR (Taxa Referencial), que atualmente está próxima de zero.

Cálculo do rendimento na poupança:

Rendimento mensal: R$ 38.000.000 × 0,005 = R$ 190.000.

R$ 38.000.000 × 0,005 = Rendimento anual: R$ 190.000 × 12 = R$ 2.280.000.

Apesar de sua simplicidade e isenção de imposto de renda, a poupança apresenta a menor rentabilidade comparada às outras alternativas de renda fixa.

2. Rendimento no Tesouro Selic

O Tesouro Selic é um título público de renda fixa, com rendimento vinculado à taxa Selic. Ele é ideal para quem busca segurança e liquidez, mas seus rendimentos são tributados conforme a tabela regressiva do imposto de renda.

Cálculo do rendimento no Tesouro Selic:

Rendimento bruto anual: 12,15% (Selic de 12,25% menos o fator redutor de 0,1%).

12,15% (Selic de 12,25% menos o fator redutor de 0,1%). Rendimento bruto mensal: R$ 38.000.000 × (12,15% ÷ 12) = R$ 384.750,00.

R$ 38.000.000 × (12,15% ÷ 12) = Imposto de renda (15%): R$ 384.750 × 0,15 = R$ 57.712,50.

R$ 384.750 × 0,15 = Rendimento líquido mensal: R$ 384.750 - R$ 57.712,50 = R$ 327.037,50.

R$ 384.750 - R$ 57.712,50 = Rendimento líquido anual: R$ 327.037,50 × 12 = R$ 3.924.450,00.

O Tesouro Selic é mais vantajoso que a poupança, oferecendo maior rentabilidade, segurança e liquidez diária.

3. Rendimento em CDBs (100% do CDI)

Os CDBs (Certificados de Depósito Bancário) pós-fixados acompanham o CDI, uma taxa de referência próxima à Selic. Como no Tesouro Selic, os rendimentos estão sujeitos à tributação.

Cálculo do rendimento em um CDB (100% do CDI):

Rendimento bruto mensal: R$ 38.000.000 × (12,15% ÷ 12) = R$ 384.750,00.

R$ 38.000.000 × (12,15% ÷ 12) = Imposto de renda (15%): R$ 384.750 × 0,15 = R$ 57.712,50.

R$ 384.750 × 0,15 = Rendimento líquido mensal: R$ 384.750 - R$ 57.712,50 = R$ 327.037,50.

R$ 384.750 - R$ 57.712,50 = Rendimento líquido anual: R$ 327.037,50 × 12 = R$ 3.924.450,00.

O CDB oferece rentabilidade equivalente ao Tesouro Selic, mas pode apresentar diferenças em liquidez ou condições, dependendo da instituição emissora.

Poupança vs. Tesouro Selic vs. CDB: qual rende mais?

Poupança: Rende R$ 190.000 mensais , com isenção de imposto e liquidez imediata.

Rende , com isenção de imposto e liquidez imediata. Tesouro Selic: Gera aproximadamente R$ 327.037 líquidos por mês , combinando maior retorno, segurança e liquidez diária.

Gera aproximadamente , combinando maior retorno, segurança e liquidez diária. CDB (100% do CDI): Tem rendimento semelhante ao Tesouro Selic, oferecendo R$ 327.037 líquidos mensais, mas com variações em liquidez.

Por que você deve saber disso?

Investir o prêmio da Mega-Sena com inteligência é essencial para garantir estabilidade financeira e segurança no longo prazo. Enquanto a poupança é a alternativa mais simples, o Tesouro Selic e os CDBs oferecem maior rentabilidade, preservando o capital. Avalie suas necessidades e, se necessário, procure orientação profissional para escolher a aplicação mais adequada ao seu perfil.