IGPM: saiba como o índice influencia os investimentos

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) é um dos principais indicadores da inflação no Brasil.

Como o IGPM é usado na correção de contratos financeiros e imobiliários, é fundamental que investidores, sejam eles iniciantes ou avançados, compreendam o impacto deste índice em seus investimentos.

Neste artigo, vamos explorar o que é o IGPM, como é calculado e como afeta a economia.

O que é IGPM?

O Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) é um indicador que mede a variação mensal dos preços de um conjunto de bens e serviços utilizados pela população.

Ele é considerado uma das principais medidas da inflação no Brasil e é utilizado como referência para correção de contratos financeiros e imobiliários.

Como o IGPM é calculado?

O cálculo do IGPM é realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), que coleta dados mensalmente de preços de bens e serviços em 11 regiões metropolitanas do país.

Esses dados são depois agregados e ponderados de acordo com a participação de cada item no orçamento das famílias.

Qual a finalidade do IGPM?

A finalidade do IGPM é fornecer uma medida objetiva da variação dos preços no mercado, permitindo que contratos financeiros e imobiliários sejam corrigidos de forma justa e equilibrada.

Além disso, o IGPM é importante para acompanhar a evolução da inflação e para a tomada de decisões econômicas, tanto por parte dos governos quanto por parte dos investidores.

A Fundação Getulio Vargas é o principal responsável pela coleta de dados e cálculo do índice.

A FGV possui uma ampla estrutura de coleta de dados e uma equipe de especialistas que trabalham para garantir a precisão e integridade dos dados utilizados no cálculo do IGPM. A fundação também tem a responsabilidade de divulgar mensalmente o índice, para que ele seja amplamente conhecido e utilizado pelo mercado.

Como o IGPM afeta a economia e as pessoas?

O IGPM é um importante indicador da evolução da inflação no Brasil e tem um impacto significativo na economia e nas pessoas.

A inflação elevada pode levar a uma desvalorização da moeda, o que torna mais caro importar bens e serviços, e também pode levar a uma perda de poder de compra da população.

Ainda, a inflação pode afetar negativamente a taxa de juros, o que pode levar a uma diminuição do investimento e do crescimento econômico.

O IGPM é amplamente utilizado na correção de contratos financeiros e imobiliários, incluindo:

Certificados de Depósito Bancário ( CDBs

Letras de Crédito Imobiliário ( LCIs

Letras de Crédito do Agronegócio ( LCAs

Títulos Públicos Federais

Contratos de Locação Imobiliária

Quais índices são usados para medir a inflação?

O IGPM também é comparado com outros índices de inflação, como o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), para fornecer uma visão mais completa da evolução dos preços no mercado.

Embora esses índices sejam similares em termos de propósito, eles diferem no conjunto de bens e serviços considerados e na forma como os dados são coletados e agregados.

O INPC, por exemplo, mede a variação de preços para os consumidores de baixa renda, enquanto o IPCA é o indicador oficial de inflação do Brasil e mede a variação de preços para a população em geral.

Quando o IGPM foi criado?

O IGPM foi criado em 1989 pela Fundação Getulio Vargas (FGV) e tem sido utilizado como referência para a correção de contratos financeiros e imobiliários no Brasil desde então.

Ao longo dos anos, o IGPM tem apresentado uma tendência de alta, refletindo a inflação elevada que tem afetado o país. No período de 1989 a 2021, a média anual do IGPM foi de 6,97%.

No entanto, nos últimos anos, a inflação tem se mantido relativamente baixa, com uma média de 4,25% nos últimos cinco anos (2017-2021). Isso se deve em parte a uma combinação de medidas de política econômica e fatores externos, como a estabilidade cambial e a moderação dos preços internacionais de commodities.

A FGV atualiza o IGPM mensalmente, com base em dados coletados em cerca de 60 cidades brasileiras.

O índice é uma média ponderada dos preços de imóveis, financeiros e aluguel, e reflete a evolução dos preços no mercado imobiliário e financeiro brasileiro.

O IGPM é considerado uma das principais referências para a correção de contratos financeiros e imobiliários no Brasil, e sua evolução tem um impacto significativo na economia e nas decisões de investimento.

Quais fatores influenciam o IGPM?

O IGPM é influenciado por uma série de fatores, incluindo a inflação, a taxa de juros, o crescimento do PIB e a oferta e demanda de bens e serviços no mercado.

A inflação é um dos principais fatores que influenciam o IGPM, uma vez que aumentos nos preços dos bens e serviços têm um impacto direto no índice.

Além da inflação, a taxa de juros e o crescimento do PIB também afetam o IGPM.

Quando a taxa de juros é elevada, há menos recursos disponíveis para investimentos imobiliários e financeiros, o que pode levar a uma redução na demanda por esses ativos e, consequentemente, a uma queda nos preços.

De forma similar, o crescimento do PIB afeta a demanda por bens e serviços e, por sua vez, influencia o IGPM.

A oferta e demanda de bens e serviços também é importante na determinação dos preços no mercado e, consequentemente, no cálculo do IGPM.

Quando a oferta é maior que a demanda, os preços tendem a cair, e vice-versa.

Qual é a metodologia utilizada para o cálculo do IGPM?

A metodologia utilizada para o cálculo do IGPM é baseada na coleta de preços de uma cesta de bens e serviços representativos para a economia brasileira.

A amostra é composta por itens de diversos setores, como alimentação, habitação, saúde, transporte, entre outros.

A cada mês, são coletados os preços dos itens da cesta em diferentes regiões do país e é calculado o índice geral de preços, o IGPM.

Como a política monetária e fiscal do governo afetam o IGPM?

A política monetária do governo, como a definição da taxa de juros, tem um impacto direto sobre o IGPM, uma vez que a taxa de juros influencia o nível geral de preços na economia.

Já a política fiscal, que envolve gastos e receitas do governo, pode afetar o IGPM de forma indireta, através de seu impacto sobre a economia como um todo.

Por exemplo, aumento nos gastos públicos pode aumentar a demanda por bens e serviços, levando a um aumento nos preços e, consequentemente, no IGPM.

