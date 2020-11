Exclusivo: com usina solar própria, MRV se prepara para vender energia

A MRV inaugura na próxima semana sua primeira usina de geração de energia solar. Localizada em Uberaba, no Triângulo Mineiro, a usina terá capacidade de 1 milhão de quilowatts/hora, o suficiente para abastecer uma cidade de 25 mil habitantes, por um mês. A ideia é usar essa energia para abastecer a própria operação, mas, a MRV tem planos ambiciosos para esse novo negócio.

Com a energia gerada em Uberaba, a expectativa é de uma economia anual de 800 mil reais. A empresa investiu 3,4 milhões de reais na usina e espera um payback em três ou quatro anos. A MRV pretende inaugurar outras duas usinas, em 2021, uma em Lapão, na Bahia, e outra em São José dos Pinhais, no Paraná. Dessa forma, sua capacidade de geração será suficiente para abastecer uma cidade de 30 mil habitantes, por um ano. “Consideramos até vender o excedente para terceiros”, afirma Raphael Lafetá, diretor de sustentabilidade da construtora.

A opção por construir a própria usina se deu em função da falta de projetos de grande porte. “Quando tomamos a decisão, não havia fazendas solares grandes o suficiente”, afirma Lafetá. Com a disponibilidade de energia limpa e barata, a MRV pretende repensar o uso da eletricidade nas obras, trocando o diesel pelas baterias.

Segundo Lafetá, a opção pelo diesel se dá pela mobilidade e pelo custo da energia. O segundo obstáculo é contornado com a geração solar, já o primeiro depende do desenvolvimento de novos equipamentos. “Vamos provocar nossos fornecedores para que desenvolvam soluções a baterias”, diz o executivo. “Podemos pensar, por exemplo, em empilhadeiras e betoneiras elétricas.”

A usina de Uberaba estará conectada à rede da Cemig, distribuidora de energia que atende o estado de Minas Gerais. Dessa forma, será possível entregar a eletricidade renovável em qualquer lugar. Nesse modelo, os proprietários de imóveis construídos pela MRV também podem comprar a energia por meio de cooperativas, obtendo um desconto na conta de luz.

Essa não é a primeira vez que a MRV se envolve em projetos de energia solar. Desde 2017, a construtora vem instalando painéis solares em seus empreendimentos. Já são mais de 2,5 mil unidades habitacionais abastecidas por painéis solares, o que significa uma economia de mais de 1 milhão de reais para os moradores. Até este ano, foram investidos 800 milhões de reais no programa.

Energia solar avança durante a pandemia

O Brasil possui atualmente mais de 330 mil sistemas fotovoltaicos conectados à rede, em cerca de cinco mil municípios. Neste mês, a geração solar em telhados de residências atingiu a marca de 4 gigawatts de potência instalada, o que permite o abastecimento de mais de 400 mil casas, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). Na matriz elétrica brasileira, no entanto, a participação do sol ainda está abaixo de 2%. A geração hidrelétrica responde por cerca de 70% da energia consumida no país.