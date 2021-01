Comece o ano com impostos em dia na renda variável: veja como calcular

O começo do ano é um momento recomendado por especialistas para organizar as finanças. E isso sigifica estar com os impostos em dia. Para quem já investe em renda variável, como ações, ou para quem pretende ingressar nessa classe de ativos em 2021, o pagamento é efetuado por meio do Darf, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

Diferentemente da renda fixa, cuja tributação ocorre na fonte pagadora em geral de forma semestral, o rendimento obtido com ativos de renda variável exige o pagamento mensal.

Se o investidor realizou operações na bolsa de valores em dado mês e as vendas não superaram 20.000 reais, ele fica isento de pagamento de Imposto de Renda (IR).

Mas, caso tenham sido realizadas vendas acima de 20.000 reais e tenha havido lucro no período (receitas menos despesas menos custos), é necessário pagar uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Essa tributação também se aplica para operações com opções nos mesmos moldes. A forma de efetuar o pagamento é por meio do Darf, com pagamento até o último dia útil do mês subsequente.

Há exceções tanto à isenção do IR como à alíquota de 15%. Se o investidor comprou e vendeu ações ou opções no mesmo dia — o day trade — e obteve ganho de capital, terá que pagar uma alíquota de 20% sobre todo o rendimento líquido obtido no mês.

A própria corretora pela qual foram negociadas as operações já retém uma parte desse valor, mas o investidor precisa pagar o restante através de um Darf — novamente até o último dia útil do mês subsequente.

Para quem investiu em ETFs (os fundos de índice) ou fundos imobiliários, não importa se em day trade ou operações que levaram mais de um dia, e obteve ganho de capital, é necessário pagar uma alíquota de 20% sobre o lucro.

Para o investidor que quer ajuda no cálculo e na emissão do Darf, as corretoras costumam oferecer esse serviço mediante uma taxa mensal. Existem também sites e aplicativos que oferecem o trabalho, de forma gratuita ou cobrada. Veja 4 opções:

Bússola do Investidor

O site oferece a calculadora do IR e a emissão do Darf de forma gratuita: é possível gerenciar o investimento em ações, opções e contratos futuros, distinguindo lucros e perdas por operação.

BTG Pactual digital

O blog do BTG Pactual digital (do mesmo grupo que controla a EXAME) traz as explicações e o passo a passo de quem deseja aprender a calcular o IR sobre ações.

DeclareFacil

O aplicativo para iOS e Android é gratuito, mas exige cadastro. Calcula o IR a pagar na renda variável e emite o Darf de forma avulsa.

My Capital

O site oferece aplicativos para iOS e Android com calculadora de IR para renda variável. Há um plano gratuito limitado a conta em uma corretora e três operações por mês.