Criptomoedas: aula virtual ensina como investir com confiança e sem armadilhas; veja como assistir

800% ao ano. Essa é a valorização média das criptomoedas. Para aqueles acostumados com renda fixa – que, em geral, não rendem mais que 15% ao ano –, as criptomoedas despontam como um investimento extremamente lucrativo.

Para ter ideia, a criptomoeda Solana disparou em 2023 e valorizou cerca de 850% em apenas um ano. Segundo especialistas do setor, parte do sucesso nesse tipo de investimento vem da confiança ao fazer as aplicações. E esse é o maior desafio.

Por ser um tema recente e ainda desconhecido para boa parte do mercado, as criptomoedas podem gerar dúvidas em quem não está familiarizado. É justamente a falta de confiança e o desejo por lucros rápidos que levam investidores menos experientes a cair em armadilhas – que com certeza vão doer bastante no bolso.

Mas há uma boa notícia: existem formas seguras de investir em criptomoedas com confiança. Para bons resultados, investidores precisam saber de que forma lidar com a volatilidade do mercado, quais os percentuais seguros para aplicar e como utilizar ferramentas para melhor gerenciar os investimentos. São cuidados básicos, mas que podem trazer mais confiança e resultados mais animadores.

Quer aprender como investir em criptomoedas com confiança? EXAME apresenta aula virtual que ensina o melhor caminho para investimentos de sucesso

Para apoiar aqueles que desejam mergulhar no mundo das criptomoedas – e fugir das emboscadas –, a EXAME desenvolveu a Aula Criptomoedas: Como investir com confiança e evitar armadilhas, que é apresentada por grandes especialistas do setor: Gabriel Rubinsteinn, editor do site Future of Money, e Lucas Rangel, Digital Assets do BTG Pactual.

Durante o encontro, os participantes terão a chance de aprender como dar os primeiros passos para obter bons retornos em suas aplicações, além de receber dicas práticas e aplicáveis para diversificar investimentos de forma inteligente.

Veja, a seguir, os principais tópicos que serão abordados.

Fundamentos das criptomoedas;

Primeiros passos para investimentos seguros;

Gestão de risco e volatilidade;

Melhores ferramentas para gerenciar investimentos;

Dicas valiosas para ter segurança nas aplicações.

