Ações internacionais para comprar hoje: confira recomendações

O Fed (Banco Central dos EUA) decidiu pelo corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros americana – o primeiro corte desde 2020 – em sua última reunião. A notícia, apesar de já esperada pela maioria no mercado, foi recebida com euforia, levando índices de ações a fecharem em alta.

O índice S&P 500 encerrou a semana com alta de 1,4%, na casa dos 5.700 pontos. Em Nasdaq, a alta semanal foi de 2,1%. Para ambos os índices, a maior parte dessa recuperação veio a partir da quinta-feira de manhã, dia seguinte à decisão do Fed.

A queda de juros é favorável para uma valorização dos papéis listados na bolsa, e entende-se como um bom momento para investir em ativos de risco.

Mas vale ressaltar que é importante proceder com cautela, pois não é qualquer tese ou ação que faz sentido no final das contas.

Pensando nisso, o analista Enzo Pacheco, da Empiricus Research, casa de análise do grupo BTG Pactual, identificou algumas boas oportunidades de compra na bolsa americana neste momento, mas olhando para um setor específico: o de commodities.

Analista recomenda ações de commodities para compra na bolsa americana

O mercado de commodities é muito exposto às volatilidades, especialmente por questões geopolíticas.

Algumas ações deste setor registraram queda nesta semana mesmo com a alta dos índices e o anúncio do corte de juros do Fed. Porém, é apenas uma questão de tempo até essas ações se juntarem à onda de alta. Ou seja, estão em um ponto interessante para compra, segundo o analista.

Seguindo o critério de buscar papéis de qualidade, baratos e com potencial de se valorizarem em breve, Enzo mencionou duas ações específicas no podcast Money Bets na última quarta-feira (18). Vamos ver um resumo a seguir.

Oportunidade para investir em ouro: Barrick Gold (GOLD)

A Barrick Gold (NYSE: GOLD; B3: BARR34) é uma das principais mineradoras de ouro do mundo. Suas ações passaram por alta volatilidade nesta semana, com uma queda de cerca de 1,7% no agregado desde a última segunda-feira (16).

Enquanto as ações da Barrick registraram queda, o preço médio do ouro está em alta, por volta dos US$ 2,6 mil (cerca de R$ 14 mil). Mas há um risco de realização de lucros por parte dos investidores – o que pode fazer o preço do ouro cair.

Com isso, Enzo afirma que prefere investir na mineradora do que na própria commodity neste curto prazo:

“Eu gosto de apostar na mineradora hoje, e não no ouro. Porque, no final do dia, a empresa vai continuar vendendo o principal commodity por um preço bom e vai gerar resultado, caixa e distribuir dividendos. [...] Mesmo que [o preço do ouro] caia nas próximas semanas, o resultado da empresa tende a ser melhor no próximo semestre na comparação anual.”

Oportunidade em petróleo: multinacional em um preço ‘interessante’

Uma petroleira internacional também viu seus papéis passarem por altos e baixos nos últimos cinco dias.

O preço do barril de petróleo está em queda, na casa dos US$ 70 (cerca de R$ 380) especialmente por conta dos problemas econômicos na China, maior importadora de petróleo do mundo, e das guerras no Oriente Médio, principal região “produtora” da matéria-prima.

A petroleira em questão está executando um plano de retorno de recursos aos acionistas (pagamento de proventos), levando seu dividend yield à casa dos 6%, e afirmou que vai continuar com o plano a não ser que o petróleo caia para um patamar muito abaixo do atual.

Enzo afirmou que “não vê espaço para a ação da empresa cair muito”. Com o corte de juros, o dólar se desvaloriza frente a outras divisas, e “commodities negociadas em dólar veem seus preços subirem, para compensar essa queda no dólar”. É o caso do petróleo, e isso pode beneficiar a petroleira.

“Para quem não tem ações [dessa empresa], ou tem, mas em uma posição menor que a sugerida, o preço atual parece ter uma margem de segurança interessante”, afirmou Enzo.

Segundo analista, apesar de tudo, cautela é essencial

Apesar de tudo, Enzo afirma que as próximas semanas exigem cautela dos investidores.

Ainda estamos há cerca de um mês da próxima temporada de resultados (3T24), então “ficaremos um período sem novidades das empresas” e, de quebra, “um pouco mais negativo para a bolsa”, segundo o analista. E completou:

“Outubro [também] tende a ser um mês mais volátil em ano eleitoral americano. Vamos ter um pouco mais de cautela nas próximas semanas.”

Este momento específico reforça a importância de seguir orientações profissionais na hora de escolher os ativos a comprar. E a boa notícia é que você pode ter acesso às recomendações de Enzo Pacheco gratuitamente para te ajudar com isso.

