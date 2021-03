BTG anuncia série exclusiva sobre bitcoin

Como um mercado digital de 5 trilhões de reais pode fazer você ganhar mais e diversificar seus investimentos? Foi pensando nisso que o BTG Pactual digital criou uma série de vídeos educacionais para ajudar o público interessado em investir em bitcoin, mas que sente dificuldade em entender esse mercado 100% digital.

‘Simplificando: o dinheiro da nova década’ é uma série apresentada por Nicholas Sacchi, especialista em criptoativos e coordenador do Future of Money, um portal exclusivo da EXAME. A produção é totalmente online, gratuita e tem como objetivo transformar investimentos complexos em assuntos descomplicados, a partir de conversas que vão direto ao ponto.

Por isso, a série foi feita numa linguagem acessível para que qualquer pessoa compreenda a importância dessa moeda para a carteira de investimentos daqueles que buscam aumentar seus rendimentos. Afinal, não foi à toa que, em apenas dez anos, a valorização do bitcoin foi de centavos para mais de 60.000 dólares.

A série é composta de três episódios que serão liberados ao longo de uma semana. As duas primeiras aulas acontecerão nos dias 29 e 31 de março, sempre às 19h30. Nelas, os participantes irão aprender desde o início da história do bitcoin até a adoção institucional por parte de grandes empresas. Também vão compreender como a criptomoeda funciona e o conceito de blockchain.

Ao longo dos vídeos, Sacchi explica os riscos e aponta as estratégias de diversificação da carteira, de acordo com o perfil do investidor e seus objetivos, em busca da proteção do patrimônio. Além disso, aponta o motivo de tanto sucesso do bitcoin, qual é a situação atual e o futuro do dinheiro na nova década.

No terceiro episódio, marcado para ir ao ar no dia 2 de abril, as pessoas que acompanharem a série até o fim terão a chance real de tomar a decisão e começar a investir em bitcoin. Tudo isso de forma simples, segura e prática, com uma estratégia inédita no mercado brasileiro para o investidor de varejo.

Simplificando: o dinheiro da nova década

Foi-se o tempo em que as criptomoedas eram pura especulação. Hoje é possível encontrar de bilionários a pessoas comuns alocando parte de seus investimentos em bitcoin. Por isso, a série produzida pelo BTG pode representar uma nova etapa de sua jornada financeira, mesmo que você nunca tenha investido antes.

Para que os interessados não percam nenhuma atualização importante a partir de agora, o BTG já liberou o cadastro. Basta preencher seu nome e e-mail na página indicada pelo banco. Após confirmar a inscrição, os participantes receberão os links dos vídeos por e-mail a partir de 29/3.

Assista, abaixo, ao trailer da série: