Black Friday das corretoras tem promoção de dólar e BDR da Netflix grátis  

As corretoras e bancos de investimentos também participam da Black Friday no país. Apesar da data oficial do evento ser dia 27 de novembro, várias promoções em produtos financeiros foram adiantadas para o início da próxima semana.

A corretora Genial Investimentos, por exemplo, afirmou que fará um saldão de CDBs e LCs, no mercado secundário, com rentabilidades de até 300% do CDI, ticket mínimo de R$ 1.500 e vencimentos de até seis meses. Os títulos provêm de sete emissores diferentes e todos têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Os produtos estarão disponíveis a cada dia, entre os dias 23 e 27 de novembro, na plataforma da corretora. Vale destacar que é quantidade do lote é limitado.

Na renda variável, a Genial anunciou que zerou a taxa de corretagem para os investimentos em ações.

A Guide Investimentos anunciou rentabilidades turbinadas em COEs, CDBs e uma ação nas redes sociais. A promoção é válida entre os dias 23 e 27 de novembro. Sobre os COEs (Certificados de Operações Estruturadas), os clientes poderão investir nas seguintes empresas de varejo: Lojas Americanas (LAME4), Multiplan (MULT3), Centauro (CNTO3) e Carrefour (CRFB3). No dia 01 de dezembro, o valor destas ações será fixado. Após 6 meses haverá a primeira janela de verificação, caso todas as 4 ações estejam iguais ou maiores ao seu valor fixado, o COE finaliza e pode pagar 6% do valor investido. “Esta verificação ocorrerá semestralmente, sendo que os 6% ao semestre são cumulativos, ou seja, o investidor poderá lucrar até 36% do valor investido em 3 anos”, explicou a sócia e head de Marketing e CX da Guide, Fernanda Giulietto.

Também foi anunciada ação especial para CDBs. A Guide fechou parceria com o Banco Máxima e o Banco Renner Digimais para oferecer CDBs com rentabilidade acima do padrão de mercado e investimento a partir de R$ 1 mil. Os clientes que optarem pelos CDBs do Banco Máxima terão retornos pré fixados de 3,9% a 12,7% ao ano, a depender do prazo escolhido, que pode ir de 1 a 10 anos. Já a oportunidade com o Banco Renner Digimais estará disponível apenas no dia 27, e promete um retorno próximo de 155% do CDI por um prazo de 5 anos do patrimônio investido.

Nas redes sociais, a corretora fará uma ação surpresa, que será revelada apenas no dia 27 de novembro.

A Toro Investimentos anunciou que entre os dias 22 de novembro a 07 de dezembro, dará duas BDR’s, uma do Google e a outra da Netflix. A ação é válida para os novos investidores da corretora que investirem a partir de R$ 5 mil em qualquer produto da corretora.

A Órama anunciou que dará cota de fundo imobiliário aos novos clientes. Funcionará desta maneira: o primeiro depósito na corretora, a cada R$ 3.500, ganha uma cota no fundo imobiliário IBFF11. A oferta é válida para os mil primeiros clientes. Se depositar R$ 7.000 mil, são duas cotas. Para a promoção, o limite máximo de investimento é de R$ 10.500, que dá direito a três cotas.

Além disso, a Órama oferece a seus clientes taxas diferenciadas para quem aplicar em CDBs do Banco Máxima. Os rendimentos variam de acordo com o prazo de vencimento: três anos e meio, com 8,85% ao ano; cinco anos e meio, rendendo 11,10% ao ano; e nove anos e meio, com 12% ao ano.

Já a Easynvest sorteará até R$ 5 mil para que seus clientes reinvistam em produtos financeiros de Previdência e aumentem aportes no segmento. A cada R$ 500 investidos em qualquer ativo para aposentadoria, o investidor recebe cinco números da sorte. No total, serão sorteados em dezembro dez números de R$ 500.

Realizada em parceria com a Icatu, a promoção inclui ainda descontos para todos os fundos de prateleira, que terão R$ 1 mil de aporte único (ante R$ 5 mil originalmente) e R$ 100 mensais (ante R$ 300), desde 16 de novembro até 31 de dezembro. Em casos específicos, o desconto é ainda maior, como nos fundos Az Quest Icatu FIC FIM, Franklin Templeton Icatu FIM e Indie Icatu FIM, com redução no preço do aporte único de R$ 5 mil para R$ 500, e de R$ 300 para R$ 100 mensais, de 16 de novembro até 15 de dezembro.

Moedas

As corretoras também promoção em moedas. Na corretora de câmbio Travelex Confidence, as ações são válidas a partir do dia 23 de novembro. Veja abaixo:

Do dia 23 a 27 de novembro

Câmbio programado:: 50% de desconto na tarifa de aquisição de moedas

Transferências internacionais: Promocode BESTWEEK20 para desconto na tarifa

Pontos em dobro Livelo: 2 pontos por dólar para clientes que realizarem as operações diretamente na plataforma da LIVELO

Dia 27 de novembro: cashback de USD 1, creditado em cartão pré-pago internacional, a cada 100 dólares ou euros adquiridos em papel moeda ou cartão, acima de USD 500.

30 de novembro: as mesmas ofertas serão liberadas para o dia 30 de novembro (com exceção do cashback)

A Ourominas também está com promoções especiais para a compra de barras e pirâmides de ouro. No câmbio de moedas, as ofertas são: