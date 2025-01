Startup de vozes artificiais ElevenLabs arrecada US$ 180 milhões em rodada de investimento

A startup de inteligência artificial para áudio ElevenLabs levantou US$ 180 milhões em uma rodada da Série C, liderada pela firma de capital de risco Andreessen Horowitz e a empresa de investimento em tecnologia ICONIQ Growth. Com isso, a ElevenLabs passa a valer US$ 3,3 bilhões, o triplo de sua avaliação de um ano anterior.

Desde 2022, a empresa teve quatro rodadas de financiamento, somando US$ 281 milhões. Em nota publicada na quinta-feira, 20, a startup informou que utilizará o aporte para avançar sua tecnologia em áudio de IA, expandir sua pesquisa e desenvolver novos produtos.

A rodada trouxe novos investidores para empresa: NEA, World Innovation Lab (WiL), Valor, Endeavor Catalyst Fund and Lunate. Também aumentou a participação de Sequoia Capital, Salesforce Ventures, Smash Capital, SV Angel, NFDG, BroadLight Capital, que já investiam na startup, .

A ElevenLabs também anunciou que está formando parcerias com empresas como Deutsce Telekom, LG Technology Ventures e NTT DOCOMO Ventures.

Neste ano, a startup pretende tornar sua plataforma de IA de áudio mais colaborativa e avançar com agentes de IA conversacionais. A empresa também informou que quer expandir suas ferramentas para celulares, além de estar disponível em diversos sotaques e dialetos do mundo.

A startup já gerou mil anos de conteúdo de áudio e, de acordo com ela, 60% das empresas na lista do Fortune 500 adotaram seus produtos. No último ano, o número de funcionários saiu de 30 para 120 funcionários.

Em agosto de 2024, a startup lançou seu primeiro produto voltado para o consumidor final, o aplicativo Reader, com suporte para português e outras 31 línguas. O recurso lê textos de PDFs, artigos, ebooks.