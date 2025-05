Shopify lança IA para facilitar criação de lojas virtuais

A Shopify lançou, na quarta-feira, 21, um conjunto de novas ferramentas com inteligência artificial para ajudar vendedores a aprimorarem a experiência de compra online de seus compradores.

As novidades incluem uma IA para a criação de lojas do zero com um único prompt, a AI Store Builder, e uma que facilita escolha de temas e a personalização das vitrines, a Horizon, seja a partir de um modelo pré-definido ou um criado pelo próprio vendedor. Isso sem precisar de conhecimento algum em programação.

Além dessas novas ferramentas, a empresa de e-commerce canadense atualizou o Sidekick, seu assistente com IA.

Agora ele possui funcionalidades de chat por voz e compartilhamento de tela. As novidades foram anunciadas durante a edição de verão do Edition, evento semestral da própria empresa que apresenta as atualizações da plataforma.

Com a IA para a criação de lojas, a expectativa é que a base seja criada rapidamente, possibilitando que mais tempo seja gasto na personalização.

Por exemplo, um usuário insere um prompt para a criação de uma loja de “materiais esportivos” e a ferramenta cria uma loja pronta para o lançamento, a qual pode ser posteriormente customizada pelo vendedor.

Com a Horizon, a vitrine pode ser personalizada pelo lojista, com ou sem auxílio de IA, por meio de Theme Blocks, blocos modulares que não requerem conhecimento de programação.

Outras novidades baseadas em IA

Além das ferramentas para a construção e personalização das lojas, esta edição do Edition mostrou que a empresa está incorporando a IA em toda sua plataforma.

No evento, foram apresentados ainda o Shopify Catalog, que utiliza inteligência artificial para expor produtos para milhões de consumidores, o app Knowledge Base, capaz de gerar FAQs personalizadas para facilitar e melhorar o atendimento automático, enquanto o Storefront MCP permite recomendações e suporte até o checkout.