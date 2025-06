Salesforce lança Agentforce 3 com novos recursos e mais visibilidade sobre ações de agentes de IA

Conhecida desenvolvedora de tecnologia de software empresarial, a Salesforce lançou uma nova atualização de sua plataforma para criação e implantação de agentes de inteligência artificial, a Agentforce 3. Essa versão inclui o Agentforce Command Center, suporte ao Model Context Protocol (MCP) e uma arquitetura Atlas aprimorada, projetada para melhorar o raciocínio e desempenho dos agentes de IA.

Segundo a Salesforce, a atualização visa resolver um dos maiores obstáculos para as implementações anteriores: a falta de visibilidade sobre as ações dos agentes de IA. Para isso, foi adicionada uma camada de observabilidade e ferramentas de otimização.

Seguindo sua estratégia de atualizações contínuas, a Agentforce 3 foi desenvolvida com base no feedback de milhares de implementações anteriores, o que permite à Salesforce aprimorar a ferramenta regularmente. Desde o lançamento da versão inicial, em setembro de 2024, a plataforma já conquistou 8 mil clientes.

Entre as principais novidades, está a inclusão de mais de 30 novos parceiros no AgentExchange, um marketplace que oferece prompts, ações e tópicos variados para as empresas, incluindo nomes de peso como AWS, Box, Cisco, Google Cloud, IBM e serviços de pagamento como PayPal e Stripe.

Quais as principais atualizações do Agentforce 3?

O destaque da atualização é o Agentforce Command Center, um console de observabilidade que oferece suporte ao MCP e mais de 100 ações predefinidas por setor. Integrado ao Agentforce Studio, o Command Center permite a otimização dos agentes de IA com base em interações, tendências de uso e recomendações.

Além disso, a plataforma inclui análises ao vivo sobre latência, frequência de escalonamento, taxas de erro e ações inesperadas, permitindo que os usuários monitorem o desempenho em tempo real. O Command Center também oferece painéis de controle com dados sobre adoção, feedback, taxas de sucesso, custos e desempenho de tópicos.

Outro destaque é a nova arquitetura Atlas, que melhora latência, precisão, resiliência e fornece suporte para LLMs nativos de provedores como Anthropic. A atualização também inclui ações de parceiros da indústria, com preços flexíveis, permitindo sua personalização de acordo com as necessidades do cliente.