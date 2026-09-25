Bill Gates revela como ele recomeçaria a Microsoft do zero hoje: ‘É uma oportunidade fantástica’ (Forbes/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15h15.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 15h16.
Se Bill Gates tivesse a chance de começar tudo do zero – mesmo que a Microsoft seja um sucesso inquestionável –, ele não teria dúvida de qual caminho seguir: apostaria todas as suas fichas na inteligência artificial.
De acordo com uma reportagem da CNBC, o foco do bilionário seria construir uma empresa de IA forte o suficiente para bater os esforços de gigantes, como Google, Nvidia e até mesmo da OpenAI – que recebe investimentos pesados da Microsoft.
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Seu conselho para empreendedores e profissionais é direto: “comece explorando como a inteligência artificial pode melhorar seu negócio ou facilitar sua vida cotidiana”, diz.
Bill Gates destacou um exemplo claro: se a IA conseguisse reduzir a carga burocrática dos médicos, eles poderiam dedicar mais tempo àquilo que realmente importa – aconselhar e cuidar melhor de seus pacientes. Para ele, a aplicação da IA pode ter um impacto transformador em diversas áreas, inclusive para carreiras.
Conforme a tecnologia avança, as oportunidades de trabalho crescem em diversas áreas, desde a criação de programas que "aprendem" sozinhos até soluções práticas que podem mudar completamente setores como saúde, educação, finanças e transporte.
Para quem deseja se destacar nesse campo, é importante aprender habilidades como análise de dados, programação e entender como os sistemas de IA funcionam. Além disso, é essencial pensar em como a IA impacta a sociedade, já que essas tecnologias afetam diretamente a vida das pessoas.
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Bill Gates acredita que a IA será a próxima grande revolução tecnológica e quem começar a se especializar agora estará à frente nos próximos anos. Para ele, é mais do que uma moda: a IA está transformando o mundo e os profissionais preparados para essa mudança terão grandes oportunidades pela frente.
Para aqueles que desejam começar uma carreira no mercado de IA, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.
São quatro aulas virtuais que vão introduzir profissionais de todas as áreas no universo da inteligência artificial. O programa combina conteúdos teóricos com aplicações práticas ao longo de suas três aulas de duração.
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Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.
Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.