Inteligência Artificial

Por que um experimento dos anos 1960 ainda explica nossa confiança na IA

Estudo clássico da psicologia revela por que pessoas tendem a confiar em respostas automáticas, mesmo quando sabem que estão falando com máquinas.

Experimento dos anos 1960 ajuda a explicar por que humanos confiam em respostas geradas por máquinas (Iana Kunitsa/Getty Images)

Experimento dos anos 1960 ajuda a explicar por que humanos confiam em respostas geradas por máquinas (Iana Kunitsa/Getty Images)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 14 de abril de 2026 às 05h04.

A relação de confiança entre humanos e máquinas não surgiu com a inteligência artificial moderna.

Um experimento conduzido nos anos 1960 já indicava que pessoas podem atribuir compreensão e credibilidade a sistemas automatizados, mesmo quando sabem que estão interagindo com um programa.

Décadas depois, o comportamento ajuda a explicar por que ferramentas baseadas em IA são vistas como confiáveis no dia a dia.

O experimento que antecipou o comportamento

Na década de 1960, o cientista da computação Joseph Weizenbaum desenvolveu o programa ELIZA, considerado um dos primeiros sistemas capazes de simular uma conversa humana.

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A ferramenta utilizava respostas simples, muitas vezes reformulando perguntas do próprio usuário, criando a sensação de diálogo.

Mesmo com limitações técnicas evidentes, muitos usuários relataram a impressão de que o sistema “entendia” suas questões.

Alguns chegaram a compartilhar informações pessoais, demonstrando um nível de confiança que surpreendeu o próprio criador do programa.

O comportamento observado naquele período continua atual. Ao receber respostas bem estruturadas, com linguagem clara e tom seguro, o usuário tende a interpretar a informação como confiável.

Esse efeito não depende apenas da precisão da resposta, mas da forma como ela é apresentada.

Isso reforça a percepção de autoridade, mesmo em situações em que a informação pode estar incompleta ou exigir verificação adicional.

O reflexo nas ferramentas atuais

Hoje, plataformas baseadas em inteligência artificial conseguem gerar respostas mais complexas e contextualizadas do que os sistemas dos anos 1960.

Ainda assim, o princípio observado no experimento permanece: a tendência humana de atribuir intenção, compreensão e conhecimento à máquina.

Essa dinâmica ajuda a explicar por que usuários recorrem à IA para decisões cotidianas, pesquisas e até orientações profissionais.

Ao mesmo tempo, levanta a necessidade de interpretar respostas com senso crítico, especialmente em temas que exigem precisão técnica.

Entender esse comportamento é relevante para o uso consciente da tecnologia.

A confiança na IA pode acelerar processos e facilitar o acesso à informação, mas também exige atenção quanto à qualidade e à veracidade do conteúdo gerado.

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