Opera apresenta IA para navegador que navega por conta própria

LISBOA — A norueguesa Opera apresentou uma função de navegação com IA que pode concorrer com o Operator da OpenAI e Manus AI. A empresa exibiu ao vivo o durante o Opera's Browser Day, realizado nesta quarta-feira, 10, o funcionamento do Browser Operator, a nova interface de inteligência artificial do seu principal app. Com um comando simples digitado na barra lateral do navegador, a IA começou a realizar ações autônomas — como abrir sites, preencher datas e buscar hotéis — em nome do usuário.

'Estamos na 4ª guerra dos navegadores de internet', afirma Krystian Kolondra, VP da norueguesa Opera

“Estou preso. Tenho muitas abas abertas e não sei mais como organizar”, digitou o engenheiro responsável pela equipe de IA da Opera Henrik Lexow. A IA respondeu sugerindo reagrupamento e mostrando a nova interface lateral de controle, semelhante a um chat interativo, mas com capacidade de execução direta.

A IA, que evolui a partir da assistente Aria, agora não apenas responde a perguntas, mas executa tarefas de maneira proativa. Ao receber o comando “encontre um hotel na Toscana entre 5 e 15 de maio no Booking”, o Operator abriu o site, navegou pelas opções e começou a preencher os dados — tudo de forma autônoma.

Monika Kurczynska, outra engenheira da Opera, explicou que o Operator funciona localmente, no próprio dispositivo, respeitando privacidade e sem depender de servidores externos. “A IA interpreta a estrutura das páginas e decide qual caminho seguir — como um humano faria, mas com mais velocidade”, disse.

Ao longo da apresentação, foi possível acompanhar em tempo real como o Operator identificava campos, interagia com interfaces complexas como calendários e atualizava comandos com base nas ações do usuário. “É como ter um colega de trabalho digital, que entende sua tarefa e executa por você”, resumiu uma das moderadoras.

Do assistente à execução completa

Diferente de assistentes como o ChatGPT, que se limitam à geração de texto ou respostas, o Browser Operator se conecta diretamente ao ambiente do navegador. Isso significa que ele pode acessar e modificar abas, preencher formulários, navegar por sites com pop-ups ou autenticações, e ajustar sua ação com base no que o usuário visualiza.

A demonstração incluiu ainda uma tentativa de refazer o planejamento de uma viagem de bicicleta. A IA, ao perceber que as datas sugeridas seriam muito curtas para o trajeto, atualizou o itinerário e recomeçou o processo com os parâmetros ajustados.

“Planejei minhas últimas férias com duas planilhas. Ver isso acontecendo de forma automática é revolucionário”, comentou uma das engenheiras durante o painel.

A tecnologia está em fase de testes e deve integrar o programa AI Feature Developer nos próximos meses. Segundo Joanna Czajka, diretora de produto da Opera, “este é o começo de uma nova geração de navegadores, que não só mostram a web, mas trabalham por você dentro dela.”