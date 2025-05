OpenAI libera GPT-4.1 no ChatGPT e retira versão anterior gratuita

A OpenAI anunciou na quarta-feira, 15, a liberação dos modelos de inteligência artificial GPT-4.1 e GPT-4.1 mini no ChatGPT, substituindo o GPT-4.0 mini para todos os usuários. Segundo a empresa, o GPT-4.1 oferece desempenho mais rápido e eficaz, especialmente em tarefas de programação, com foco em engenheiros de software e desenvolvedores que usam o ChatGPT como ferramenta de apoio.

De acordo com Shaokyi Amdo, porta-voz da OpenAI, o novo modelo se destaca em atividades como escrita e depuração de código, superando a capacidade de instrução e velocidade da série o, utilizada no GPT-4o. A novidade está sendo disponibilizada para assinantes dos planos Plus, Pro e Team, enquanto a versão mini será acessível tanto para usuários gratuitos quanto pagos.

Lançado originalmente em abril apenas via API para desenvolvedores, o GPT-4.1 chegou ao mercado cercado de críticas por parte da comunidade de pesquisa em IA, que apontou falta de um relatório de segurança técnica no lançamento. A OpenAI respondeu dizendo que, apesar das melhorias de performance, o modelo não se enquadra como uma IA de "fronteira", ou seja, não teria capacidade disruptiva suficiente para demandar o mesmo nível de auditoria e transparência.

Johannes Heidecke, responsável pelos sistemas de segurança da empresa, reforçou em postagem na rede X que “o GPT-4.1 não introduz novas modalidades de interação nem supera o GPT-4o em inteligência”, o que justificaria critérios diferenciados de avaliação de risco.

OpenAI responde críticas e lança centro de transparência

Como resposta às críticas, a OpenAI anunciou na mesma quarta-feira o lançamento do Safety Evaluations Hub, um repositório digital com os resultados das avaliações internas de segurança de seus modelos. A empresa também se comprometeu a publicar essas análises com maior frequência, em uma tentativa de aumentar a transparência sobre seus sistemas.

A atualização do ChatGPT ocorre em um momento de intensificação na corrida por ferramentas de codificação com IA. A OpenAI estaria prestes a oficializar a compra da startup Windsurf, um dos principais produtos de automação de código com IA do mercado, por cerca de US$ 3 bilhões. No mesmo dia, o Google anunciou melhorias no seu assistente Gemini, que agora se integra mais facilmente a repositórios do GitHub.