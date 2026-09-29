O lado obscuro dos notetakers de IA: quem pode acessar suas reuniões de trabalho

Uma ferramenta de inteligência artificial entra na reunião, acompanha a conversa, identifica quem falou, organiza os principais pontos e entrega um resumo em poucos segundos. O recurso ganhou espaço porque reduz o trabalho de fazer anotações e facilita a recuperação de informações.

O problema começa quando a reunião contém informações confidenciais. Uma conversa sobre salários, clientes, estratégias comerciais, demissões ou projetos ainda não divulgados pode deixar de existir apenas na memória dos participantes e passar a fazer parte de um registro digital.

O que um notetaker de IA realmente captura?

Os chamados AI notetakers, ou assistentes de reuniões, podem transformar a conversa em diferentes tipos de dados. Dependendo da ferramenta e das configurações utilizadas, isso pode incluir gravação de áudio, transcrição, identificação dos participantes, resumo e lista de tarefas.

Isso significa que o conteúdo de uma reunião pode continuar disponível depois que a chamada termina. Em algumas plataformas, a informação também pode ser pesquisada ou utilizada por recursos de IA para responder perguntas sobre o que foi discutido.

Uma pesquisa acadêmica publicada em 2025 sobre assistentes de voz no ambiente de trabalho identificou preocupações relacionadas justamente à coleta, ao processamento e à disseminação não intencional de informações.

O ponto central é o acesso. Quem pode abrir a gravação ou consultar a transcrição depende da plataforma, das configurações da empresa e das permissões atribuídas ao conteúdo.

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Quem pode acessar as gravações?

Não existe uma única resposta. Em ferramentas corporativas, o acesso pode ser determinado pelo organizador da reunião, pela empresa ou pelas políticas de tecnologia e segurança da organização.

No Microsoft Teams, por exemplo, o organizador pode configurar quem terá acesso à gravação e à transcrição. As opções incluem todos os participantes, organizadores e coorganizadores ou pessoas específicas.

Além disso, aplicativos e agentes de terceiros podem ter permissões próprias. No Teams, a Microsoft oferece controles administrativos para determinar se aplicativos e agentes podem acessar transcrições por meio das APIs do Microsoft Graph. Por padrão, esse acesso está desativado.

Em outras palavras, o bot não é necessariamente o único ponto de acesso. A informação pode circular dentro do ecossistema corporativo conforme as permissões e políticas adotadas.

E a empresa pode acessar?

Isso também depende da ferramenta e do contrato estabelecido com o fornecedor. No Zoom AI Companion, por exemplo, a empresa afirma que funcionários da própria Zoom não podem acessar o conteúdo dos clientes, salvo quando houver autorização do proprietário ou administrador da conta ou quando isso for necessário por motivos legais, de segurança ou proteção. A empresa também afirma não utilizar conteúdos de clientes para treinar seus modelos de IA.

Já em ambientes corporativos, administradores podem ter controles sobre retenção, permissões e políticas de uso. Por isso, a política da empresa importa tanto quanto a política da ferramenta.

O problema não é apenas segurança

Existe também uma questão de comportamento. Quando as pessoas sabem que uma conversa está sendo gravada e transcrita, podem mudar o que dizem ou evitar determinados assuntos.

Pesquisas anteriores sobre reuniões corporativas gravadas identificaram uma tensão entre privacidade e transparência, além de preocupações sobre o uso das informações para avaliação dos funcionários.

Outro estudo, publicado em 2025, aponta que trabalhadores também demonstram preocupação com a possibilidade de assistentes de IA coletarem informações além do objetivo original e de dados serem disseminados involuntariamente.

Isso transforma uma questão de produtividade em uma questão de governança de dados.

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O que profissionais devem verificar antes de usar um notetaker

Antes de permitir que uma ferramenta acompanhe uma reunião, vale verificar:

Quem pode acessar a gravação e a transcrição

a gravação e a transcrição Onde os dados são armazenados

Por quanto tempo permanecem disponíveis

Se o fornecedor utiliza os dados para treinamento

Quais aplicativos ou agentes externos têm acesso

Como excluir gravações e transcrições

Se a empresa possui uma política específica para reuniões confidenciais

A própria Microsoft oferece mecanismos para reuniões sensíveis, incluindo controles de gravação, transcrição, acesso e retenção. Também é possível usar o Copilot durante uma reunião sem manter uma transcrição, embora determinadas interações possam continuar sujeitas às políticas corporativas de retenção.

A questão também envolve consentimento e transparência. A Otter, por exemplo, informa que os usuários devem cumprir as leis locais e pedir consentimento ao gravar e transcrever conversas com outras pessoas.

O que muda na prática

Para uma reunião rotineira, o risco pode ser diferente daquele de uma conversa sobre informações estratégicas, dados pessoais ou questões trabalhistas. Por isso, empresas precisam definir quais reuniões podem ser gravadas e quem poderá consultar os registros.

O avanço dos notetakers mostra uma mudança importante no uso da inteligência artificial no trabalho: a IA não apenas gera conteúdo, mas também começa a registrar o conhecimento produzido dentro das organizações.

Quanto mais reuniões forem transformadas em dados, mais importante se torna saber onde essas informações ficam, quem pode consultá-las e por quanto tempo permanecem disponíveis.

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