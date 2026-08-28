Como foi a encarada dos lutadores da Spaten Fight Night 3? Saiba mais sobre o evento

Os dez atletas que vão disputar o Spaten Fight Night 3 participaram, nesta quinta-feira, 27, da encarada oficial antes dos cinco confrontos programados para sábado, 29, em São Paulo. O encontro ocorreu na região da Faria Lima e reuniu nomes como Maurício Shogun, Glover Teixeira, Rafaela Silva e Beatriz Souza.

A apresentação antecede a terceira edição do evento promovido pela Spaten, marca de cerveja da Ambev. O card, termo usado para a programação de lutas, terá disputas de boxe, judô e jiu-jitsu. As duas últimas modalidades passam a integrar o evento nesta edição.

A encarada foi realizada junto ao monumento da baleia metálica, na Faria Lima, e teve acesso do público. No local, a marca também apresentou a Spaten Pro, cerveja sem álcool com 10 gramas de proteína por unidade.

O Spaten Fight Night 3 será realizado neste sábado, 29, a partir das 19h30, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. A programação terá transmissão pela Globo, Combate, Globoplay e ge.

Shogun e Glover Teixeira fazem luta de boxe

Spaten Fight Night: Shogun e Glover Teixeira fazem o duelo principal de uma programação que inclui judô, boxe e Jiu-jitsu. (Divulgação)

O confronto entre Maurício Shogun e Glover Teixeira será a principal luta da programação. Os dois construíram suas carreiras no MMA, sigla em inglês para artes marciais mistas, e competiram na categoria dos meio-pesados. Segundo o material divulgado para o evento, eles nunca se enfrentaram em uma competição oficial. Desta vez, disputarão uma luta de boxe.

O judô terá dois confrontos. Rafaela Silva, campeã olímpica e mundial, enfrentará a mexicana Prisca Awiti Alcaraz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2024. A luta ocorre dez anos depois da medalha de ouro conquistada pela brasileira nos Jogos do Rio.

A segunda disputa da modalidade colocará Beatriz Souza novamente diante da israelense Raz Hershko. As atletas fizeram a final olímpica de 2024, vencida por Bia. O material informa que a brasileira conquistou posteriormente o ouro no Grand Prix de Judô realizado no Peru, enquanto Hershko ocupa a primeira posição mundial na categoria peso-pesado.

Spaten Fight Night: Programação também terá Rafaela Silva, Beatriz Souza, Felipe Preguiça e Nicholas Meregali. (Divulgação)

A programação também marca a estreia do jiu-jitsu no Spaten Fight Night, com o terceiro confronto entre Felipe "Preguiça" Pena e Nicholas Meregali. Os dois atletas já se enfrentaram duas vezes e voltam ao tatame na edição deste sábado.

O quinto combate será entre o brasileiro Luan Medeiros e o argentino Juan Cruz Unco, conhecido como "El Diablo", pelo boxe. Medeiros chega ao evento com sete vitórias em sete lutas profissionais, quatro delas por nocaute.

A luta entre Medeiros e Cruz valerá o Cinturão Latino-Americano pelo Conselho Nacional de Boxe e pela Federação Latino-Americana de Comissões de Boxe Profissional.

Spaten amplia presença em eventos de luta

A Spaten é uma marca alemã de cerveja com mais de 600 anos de história e integra o portfólio da Ambev no Brasil. A empresa utiliza o Spaten Fight Night como uma de suas iniciativas ligadas às artes marciais e ao entretenimento.

A edição também serve para apresentar a Spaten Pro, cerveja do estilo alemão Munich Dunkel, categoria de cerveja escura originária de Munique. O produto não contém álcool e possui 10 gramas de proteína por unidade, segundo as informações fornecidas pela marca.

A Ambev mantém operações em 18 países e emprega mais de 24 mil pessoas no Brasil, de acordo com os dados apresentados no material. Seu portfólio também inclui o BEES, plataforma voltada a parceiros do varejo, e o Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas disponível em mais de 700 cidades.

Horários das lutas do Spaten Fight Night 3

O primeiro combate do card principal da Spaten Fight Night está previsto para as 22h. As lutas seguintes, com exceção do duelo entre Rafaela Silva e Prisca Awiti, não têm horário fixo divulgado e começam após o término do confronto anterior.

22h — Nicholas Meregali x Felipe Pena (jiu-jítsu)

Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(jiu-jítsu) Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) 23h15 — Rafaela Silva x Prisca Awiti (judô)

Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(judô) Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) Após a luta 2 — Beatriz Souza x Raz Hershko (judô)

Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(judô) Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) Após a luta 3 — Luan Medeiros x Juan Cruz (boxe)

Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

(boxe) Transmissão: Combate, Globoplay e ge tv (YouTube) Após a luta 4 — Maurício Shogun x Glover Teixeira (boxe)

Transmissão: Globo, Combate, Globoplay e ge tv (YouTube)

Globo e Combate transmitem o confronto principal entre Shogun e Glover, enquanto Combate, Globoplay e ge tv acompanham todas as lutas do card principal.