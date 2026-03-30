Na era da IA, saber perguntar vale mais do que saber respostas, diz CEO da OpenAI

O avanço da inteligência artificial está redefinindo não apenas processos e negócios, mas também o que significa ser um profissional relevante no mercado.

Para Sam Altman, CEO da OpenAI, a principal habilidade do futuro não está ligada ao acúmulo de conhecimento, mas à capacidade de formular boas perguntas.

O fim da valorização do conhecimento acumulado

Durante décadas, o mercado premiou profissionais capazes de reunir e memorizar grandes volumes de informação. Esse modelo, no entanto, começa a perder espaço diante da ascensão da inteligência artificial.

Segundo Altman, o acesso à informação deixou de ser um diferencial competitivo. Com sistemas capazes de fornecer respostas instantâneas, o valor passa a estar na forma como as perguntas são estruturadas e no contexto que se busca explorar.

Na era da inteligência artificial, não é quem sabe mais que se destaca, mas quem sabe perguntar melhor. Desenvolver essa habilidade pode ser o passo que separa profissionais comuns daqueles que lideram o futuro. Você está preparado para essa mudança?

A mudança altera a lógica tradicional de aprendizado e exige uma nova postura dos profissionais diante da tecnologia.

A habilidade que ganha espaço na era da IA

A capacidade de fazer boas perguntas passa a ocupar um papel central. Isso envolve não apenas clareza, mas também profundidade e capacidade de conectar diferentes ideias.

No contexto da inteligência artificial, essa habilidade se traduz diretamente no uso de ferramentas. A chamada engenharia de prompt, que consiste em formular comandos eficientes para sistemas de IA, já se tornou uma competência valorizada no mercado.

Além disso, saber questionar também se aplica às relações humanas. Perguntas bem estruturadas ajudam a construir argumentos, gerar insights e ampliar a compreensão de problemas complexos.

Pensamento crítico e conexão de ideias se tornam diferenciais

Especialistas apontam que o profissional mais valorizado não será aquele que acumula informações, mas aquele capaz de interpretar, conectar e dar sentido aos dados disponíveis.

A habilidade de identificar padrões, sintetizar informações e criar novas perspectivas passa a ser essencial. Em um ambiente onde respostas são facilmente geradas por máquinas, o diferencial humano está na capacidade de direcionar o raciocínio.

A mudança no perfil profissional já começa a se refletir nas contratações. Funções ligadas à inteligência artificial, especialmente aquelas que envolvem interação com sistemas, estão em alta demanda.

Cargos relacionados à engenharia de prompts, por exemplo, podem ultrapassar salários de seis dígitos, evidenciando o valor estratégico dessa competência.

Ao mesmo tempo, habilidades comportamentais como curiosidade, adaptabilidade e agilidade mental ganham protagonismo. A capacidade de aprender continuamente e se ajustar a novas ferramentas passa a ser um requisito básico.

Inteligência artificial não substitui, mas redefine o trabalho

Apesar do avanço da tecnologia, a expectativa não é de substituição completa do trabalho humano, mas de transformação. A inteligência artificial tende a assumir tarefas operacionais, enquanto profissionais passam a atuar de forma mais estratégica.

Altman aponta que o trabalho do futuro estará mais ligado à resolução de problemas complexos e à criação de novas ideias. Nesse cenário, a interação entre humanos e máquinas se torna complementar.

A velocidade das mudanças impõe um novo ritmo ao desenvolvimento profissional. A capacidade de se adaptar, testar novas abordagens e aprender com a tecnologia passa a ser determinante para o crescimento na carreira.

Mais do que dominar ferramentas específicas, o desafio está em desenvolver uma mentalidade orientada à experimentação e ao pensamento crítico.