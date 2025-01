Microsoft ultrapassa US$ 13 bilhões em receita com IA; alta é de 175%

A Microsoft revelou que sua receita com inteligência artificial já ultrapassa US$ 13 bilhões por ano, um crescimento de 175% em relação ao mesmo período de 2023. O dado foi divulgado pelo CEO, Satya Nadella, durante a apresentação dos resultados financeiros do quarto trimestre da empresa.

"Estamos inovando em toda a nossa pilha tecnológica e ajudando os clientes a desbloquear o ROI completo da IA para capturar a enorme oportunidade à frente", afirmou Nadella.

Já a Microsoft Cloud, divisão de serviços em nuvem da companhia, registrou receita de US$ 40,9 bilhões no quarto trimestre, uma alta de 21% em comparação ao ano anterior.

A receita total da Microsoft no período foi de US$ 69,6 bilhões, enquanto o lucro líquido chegou a US$ 24,1 bilhões. Os números representam um crescimento de 12% e 10%, respectivamente, e ficaram acima das projeções de Wall Street.

Concorrência na IA e impacto no mercado

Na teleconferência de resultados, Nadella reforçou o papel da IA na estratégia da Microsoft. "Assim como fizemos com a nuvem comercial, estamos focados em expandir continuamente nossa frota globalmente e manter o equilíbrio adequado entre treinamento e inferência, além da distribuição", disse, segundo o site GeekWire.

O CEO também afirmou que, à medida que a IA se tornar mais eficiente e acessível, a demanda crescerá de forma exponencial. A declaração veio na mesma semana em que a startup chinesa DeepSeek lançou o modelo R1, que supera em alguns parâmetros a tecnologia da OpenAI – empresa na qual a Microsoft é uma das principais investidoras – e tem custo significativamente menor.

O movimento gerou impacto no mercado, derrubando as ações de gigantes do setor de tecnologia. Em resposta, Nadella comentou no X (antigo Twitter) que a maior acessibilidade da IA tornaria a tecnologia uma commodity. Ele citou ainda o paradoxo de Jevons, teoria do século 19 que explica como o aumento da eficiência no uso de um recurso pode elevar sua demanda.