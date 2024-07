Loft apresenta simulador com IA no WhatsApp que encurta prazo de financiamento de 60 para 30 dias

A startup Loft, de tecnologia para imobiliárias, anunciou nesta sexta-feira, 19, o lançamento de simulador de financiamento imobiliário pelo WhatsApp. A ferramenta que usa inteligência artificial generativa funciona como um assistente virtual do corretor de imóveis ou assessor de financiamento, respondendo a pedidos de simulação feitos por texto ou áudio a partir de uma única informação: o valor a financiar.

"Atualmente, 98% das imobiliárias e corretores fazem seus negócios com base no WhatsApp. No último mês, liberamos a ferramenta para alguns de nossos parceiros, e o retorno é o melhor possível; já estamos conseguindo reduzir a jornada de 60 para cerca de 30 dias”, afirma o Sandro Westphal CEO de fintech na Loft

Boa parte desse ganho de tempo se dá pelo fato de que o simulador permite uma jornada 'antecipada' do financiamento do comprador. Até o fim deste trimestre, também será possível coletar de forma antecipada os documentos necessários, o que passa a ocorrer em paralelo à escolha do imóvel.

Jornada de desenvolvimento

Westphal diz que o projeto piloto do simulador testou a funcionalidade com algumas imobiliárias parceiras nos últimos 30 dias e, ao longo da experimentação, o time de tecnologia da Loft percebeu que, quando o corretor leva um potencial comprador ao imóvel, ele tem uma chance de avançar a negociação se estiver munido dos dados corretos.

"Com nossa ferramenta, usando linguagem natural, o corretor ou comprador pode fazer a simulação. Em 15 segundos, a ferramenta completa a análise e já retorna as opções de bancos e taxas", afirma.

Nas próximas duas semanas, todas as mais de 700 imobiliárias presentes em 389 cidades de todas as regiões do país deverão lançar mão do simulador no seu dia-a-dia.

Como funciona o simulador

Numa rápida interação pelo WhatsApp, informando apenas o valor a ser financiado, o corretor ou assessor de financiamento recebe a simulação em um arquivo PDF.

A simulação traz um comparativo das condições de diversos bancos do mercado: prazo, renda mínima, amortização, valor da primeira parcela, taxa de juros e custo efetivo total do financiamento. O simulador permite que o usuário faça simulações ilimitadas, com diferentes valores a financiar.