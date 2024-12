IA pode criar 'namorada perfeita' — e por que isso seria um desastre, segundo ex-CEO do Google

A inteligência artificial pode em breve criar a parceira virtual perfeita, potencialmente significando um desastre social. Pelo menos é nisso que acredita o ex-CEO do Google, Eric Schmidt.

Falando em um podcast, cuja conversa foi reproduzida pela Fortune, Schmidt disse que temia que a IA pudesse em breve ser capaz de fornecer a namorada ideal para jovens desanimados lutando para atrair uma companheira.

"Esse tipo de obsessão é possível, especialmente para pessoas que não estão maduras o suficiente", disse ele.

A noção de que a IA atrairá celibatários involuntários ou "incels" — levada às telas de cinema em Ela, de 2013 — é tudo menos nova. Há uma década, pesquisadores determinaram quantas curtidas no Facebook eram necessárias em média antes que o algoritmo conhecesse as preferências de uma pessoa melhor do que um colega, amigo, membro da família e, eventualmente, até mesmo seu cônjuge.

Tragédia

Os comentários de Schmidt vêm após o trágico suicídio de Sewell Setzer III, de 14 anos, que estava envolvido em um tipo de relacionamento com um chatbot de IA que exigia que ele permanecesse fiel a ele e não "aos interesses românticos ou sexuais de outras mulheres".

Sua mãe agora está processando a empresa por trás disso, alegando que ela fez de tudo para criar uma dependência prejudicial em seu produto, abusou emocionalmente de Setzer e não notificou ninguém quando ele expressou pensamentos suicidas.

Enquanto as mulheres da Geração Z são as primeiras a ter mais sucesso do que seus colegas homens — com mais delas frequentando a faculdade, alcançando sucesso em suas carreiras e ganhando salários mais altos — as mães de homens dessa geração estão preocupadas ao verem seus filhos passando boa parte do tempo fumando e jogando videogame.

Como as mulheres geralmente desejam parceiros que sejam capazes de sustentar uma família, muitos homens jovens podem acabar solteiro. Isso os torna mais propensos a buscar companhia na IA como resultado, uma necessidade que as empresas estão muito dispostas a explorar para ganho comercial.

“A indústria é otimizada para maximizar sua atenção e monetizá-la”, Schmidt concordou, explicando que a administração Trump provavelmente não terá nenhuma vontade política para impor barreiras à IA.

A única maneira dessa nova tecnologia ser suficientemente policiada provavelmente virá após uma tragédia, quando houver protestos públicos suficientes exigindo que o governo tome medidas.