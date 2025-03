IA inspirada no cérebro? Startup suíça cria réplicas digitais do órgão e recebe apoio da Microsoft

A Microsoft anunciou uma colaboração com a startup baseada na Suíça inait, cuja plataforma de inteligência artificial funciona como cérebros digitais. O objetivo da parceria é impulsionar a tecnologia da startup, para desenvolver produtos e estratégias de marketing e de vendas.

A colaboração terá foco inicial nas áreas de robótica e finanças. Com a colaboração, a inait irá usar a plataforma de nuvem da Microsoft Azure, anunciou a gigante estadunidense nesta terça-feira, 18.

A tecnologia da inait se baseia em décadas de pesquisa em neurociência. Segundo nota da Microsoft, ela consegue aprender a partir de experiências, bem como entender relações de causa e efeito.

No setor financeiro, a parceira irá focar em entregar algoritmos de negociação de ativos financeiros, além de ferramentas de gerenciamento de risco e recomendações financeiras personalizadas. Na área da robótica, as empresas pretendem desenvolver robôs industriais e adaptáveis.

“Depois de duas décadas de P&D, nós agora temos réplicas de cérebros digitais e o know-how para ensiná-los a performar IA. O ecossistema global da Microsoft é ideal para escalar a nossa disruptiva IA baseada em cérebro digital”, declarou o fundador e presidenta da inait, Henry Markram.

De acordo com o Financial Times, o trabalho da startup teve como base uma iniciativa de 20 anos com financiamento do governo suíço e finalizada em dezembro de 2024 que utilizou pesquisas sobre cérebro de mamíferos com o intuito de criar réplicas digitais do órgão. O resultado foi 18 milhões de linhas de código para geração de simulações. Essa abordagem tem o potencial de demandar menor quantidade de energia e entregar sistemas capazes de aprender mais rápido do que os modelos tradicionais de IA.