Inteligência Artificial

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O erro invisível de infraestrutura que faz 42% das empresas estourarem a conta de IA

O avanço da inteligência artificial aumenta despesas com processamento, armazenamento e serviços em nuvem, enquanto muitas empresas ainda têm dificuldade para entender onde o dinheiro é consumido

O monitoramento da infraestrutura ajuda empresas a identificar desperdícios e controlar os custos da inteligência artificial

O monitoramento da infraestrutura ajuda empresas a identificar desperdícios e controlar os custos da inteligência artificial

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 06h03.

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Uma aplicação de inteligência artificial pode parecer barata durante os testes e se tornar uma despesa relevante quando passa a atender milhares de usuários.

Cada consulta exige recursos computacionais, e processos mais complexos podem multiplicar o consumo sem que a equipe perceba imediatamente o impacto no orçamento.

O problema não está apenas no preço cobrado por uma ferramenta. A infraestrutura que sustenta a IA inclui processamento, armazenamento de dados, tráfego de informações e serviços em nuvem.

Quando esses custos ficam espalhados por diferentes áreas e fornecedores, identificar a origem de uma conta elevada se torna mais difícil.

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O custo que não aparece na assinatura

Contratar uma plataforma de IA por uma mensalidade fixa facilita o planejamento, mas muitas aplicações corporativas usam serviços cobrados conforme o consumo.

Nesses casos, o volume de solicitações, a quantidade de informações processadas e a complexidade das tarefas influenciam o valor final.

Uma consulta simples a um chatbot tende a exigir menos recursos do que um fluxo que analisa documentos extensos, consulta bases de dados e aciona outros agentes de IA.

Se a aplicação repetir etapas desnecessárias ou processar novamente informações que poderiam ser reutilizadas, o gasto cresce sem necessariamente melhorar a resposta.

A infraestrutura inclui ainda os recursos usados para armazenar dados e manter os serviços disponíveis. Por isso, olhar somente para a fatura da ferramenta ou para o preço de cada consulta pode esconder parte significativa da despesa.

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Por que as empresas perdem o controle dos gastos

Uma pesquisa global da KPMG divulgada em junho de 2026 identificou que 42% dos líderes consultados tinham apenas visibilidade parcial dos gastos com IA.

Além disso, 23% relataram dificuldade para lidar com custos baseados no consumo, enquanto 33% apontaram problemas para compreender a estrutura de cobrança, incluindo o uso de tokens, unidades que representam partes do texto processado pela tecnologia.

Sem informações detalhadas, fica difícil saber qual projeto consome mais recursos, quais equipes geram despesas e se o investimento produz retorno. 

A falta de monitoramento também dificulta a identificação de desperdícios, como recursos computacionais ociosos, armazenamento excessivo ou tarefas automatizadas executadas mais vezes do que o necessário.

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Como evitar surpresas na conta de IA

O primeiro passo é acompanhar os gastos por aplicação, equipe e finalidade. Com essa divisão, a empresa consegue relacionar o consumo aos resultados e identificar projetos que precisam de ajustes.

Outra medida é estabelecer limites de uso e alertas para aumentos inesperados. Revisar a arquitetura das aplicações, escolher modelos compatíveis com cada tarefa e reduzir etapas redundantes pode diminuir a demanda computacional sem comprometer a qualidade.

A decisão, porém, não deve se basear apenas no menor preço. Uma solução mais barata pode exigir mais processamento ou entregar resultados inferiores, aumentando o custo total.

O indicador relevante é quanto a empresa gasta para obter uma entrega útil, confiável e alinhada ao objetivo do projeto.

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