Renan Santos vê 'perigo maior' com Flávio e critica campanha do canditato: 'Rei na barriga'

O presidente do Missão e ex-candidato à Presidência Renan Santos afirmou nesta quinta-feira, 15, que o “perigo do acúmulo de poder” seria maior em um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL), devido ao apoio que o candidato teria no Congresso.

"O perigo do acúmulo do poder é maior com o Flávio. Eu acho que esse é o maior argumento que a turma do PT tem. Porque, com o Lula, se ele ganhar a eleição, ele não vai ter poder para passar PEC, para passar nada", disse, em entrevista ao programa Alt Tabet, do UOL.

Renan criticou ainda a postura da campanha de Flávio no segundo turno. Segundo ele, a equipe do candidato já discute a formação de ministérios e demonstra confiança excessiva em uma vitória, apesar de as pesquisas indicarem uma disputa acirrada.

“A campanha do Flávio está com rei na barriga, discutindo ministério. Eles fazem um cálculo de que a coisa estaria mais segura do que está. As pesquisas mostram que não está tão segura a vitória assim", disse.

Renan também afirmou ter observado maior mobilização de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ruas do que de eleitores ligados ao bolsonarismo.

"Eu fui para a Poços de Caldas no fim de semana, estava no interior de Minas. Eu vi, eu estava andando na rua, petistas se mobilizando, inclusive para me convencer, com uma intensidade muito maior que os bolsonaristas", disse.

Em outro momento, o presidente do Missão afirmou que não pretende declarar apoio a nenhum dos candidatos no segundo turno. Ele disse que prefere deixar a decisão de voto a critério dos eleitores.

"Eu não vou votar. A última vez eu pedi voto nulo. Dessa vez eu tô falando: votem em quem quiserem", disse.