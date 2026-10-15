Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Renan Santos vê 'perigo maior' com Flávio e critica campanha do canditato: 'Rei na barriga'

Segundo o presidente do Missão, a equipe de Flávio demonstra confiança excessiva em uma vitória, apesar de as pesquisas indicarem uma disputa acirrada

Renan Santos: presidente do Missão afirmou que não pretende declarar apoio a nenhum dos candidatos (Redes Sociais/Divulgação)

Renan Santos: presidente do Missão afirmou que não pretende declarar apoio a nenhum dos candidatos (Redes Sociais/Divulgação)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14h12.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente do Missão e ex-candidato à Presidência Renan Santos afirmou nesta quinta-feira, 15, que o “perigo do acúmulo de poder” seria maior em um eventual governo de Flávio Bolsonaro (PL), devido ao apoio que o candidato teria no Congresso. 

"O perigo do acúmulo do poder é maior com o Flávio. Eu acho que esse é o maior argumento que a turma do PT tem. Porque, com o Lula, se ele ganhar a eleição, ele não vai ter poder para passar PEC, para passar nada", disse, em entrevista ao programa Alt Tabet, do UOL. 

Renan criticou ainda a postura da campanha de Flávio no segundo turno. Segundo ele, a equipe do candidato já discute a formação de ministérios e demonstra confiança excessiva em uma vitória, apesar de as pesquisas indicarem uma disputa acirrada.

“A campanha do Flávio está com rei na barriga, discutindo ministério. Eles fazem um cálculo de que a coisa estaria mais segura do que está. As pesquisas mostram que não está tão segura a vitória assim", disse.

Renan também afirmou ter observado maior mobilização de apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas ruas do que de eleitores ligados ao bolsonarismo. 

"Eu fui para a Poços de Caldas no fim de semana, estava no interior de Minas. Eu vi, eu estava andando na rua, petistas se mobilizando, inclusive para me convencer, com uma intensidade muito maior que os bolsonaristas", disse. 

Em outro momento, o presidente do Missão afirmou que não pretende declarar apoio a nenhum dos candidatos no segundo turno. Ele disse que prefere deixar a decisão de voto a critério dos eleitores.

"Eu não vou votar. A última vez eu pedi voto nulo. Dessa vez eu tô falando: votem em quem quiserem", disse. 

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Renan Santos

Mais de Brasil

Quando começou a escala 6x1 no Brasil? Veja o histórico desde a CLT

De quem é o projeto que acabou com a escala 6x1? Conheça as propostas

Quem votou contra o fim da escala 6x1 no Senado? Veja o único nome

Escala 5x2 vale para quem trabalha aos domingos e feriados?

Mais na Exame

Marketing

OpenAI homenageia professores em campanha que aborda IA na sala de aula

Pop

Quando começam as vendas de ingressos para os shows do U2 no Brasil?

Blog Saint Paul

Empreender na faculdade: como tirar um projeto da sala de aula e transformar em negócio

Esporte

Rafael Câmara na F1: veja o número escolhido pelo piloto e por quê