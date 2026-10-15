OpenAI homenageia professores em campanha que aborda IA na sala de aula

Se antes um dos desafios de um professor era manter a atenção da turma, a inteligência artificial acrescentou uma nova variável à equação: alunos que podem recorrer ao ChatGPT para tirar dúvidas, desenvolver ideias e encontrar respostas em segundos. É nesse cenário que a OpenAI ambienta sua campanha para o Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira, 15.

Com um filme ambientado em uma turma do primeiro ano da universidade, a empresa aposta no humor para abordar as transformações na relação entre educadores e estudantes com a popularização das ferramentas de IA.

A homenagem também funciona como ponto de partida para apresentar outras iniciativas da companhia voltadas ao ensino. A partir de hoje, a OpenAI disponibiliza em português o curso gratuito "IA para Educadores", na OpenAI Academy, sua plataforma de formação.

O conteúdo é destinado a profissionais da educação básica e do ensino superior e aborda aplicações da tecnologia no planejamento de aulas, na criação de atividades e avaliações e na preparação de comunicações.

Aprendizado guiado

A proposta da OpenAI é mostrar como a tecnologia pode auxiliar o trabalho cotidiano dos professores, mantendo sob responsabilidade dos educadores as decisões pedagógicas.

A estratégia também passa por recursos do próprio ChatGPT. O Modo Estudo, lançado no ano passado, foi desenvolvido para conduzir o estudante com perguntas, pistas e explicações graduais, em vez de simplesmente entregar uma resposta. O objetivo é estimular o aluno a desenvolver o própio raciocínio.

O potencial desse tipo de ferramenta, porém, depende de como ela é utilizada. Em março de 2026, a OpenAI divulgou resultados preliminares de uma pesquisa realizada com mais de 300 universitários que estudavam neurociência e microeconomia. Em microeconomia, os participantes que utilizaram o Modo Estudo tiveram notas médias cerca de 15% superiores às do grupo de controle sem IA.

Em neurociência, a diferença não foi estatisticamente significativa.