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OpenAI homenageia professores em campanha que aborda IA na sala de aula

Filme usa humor para retratar mudanças na relação entre professores e alunos; empresa lança curso gratuito de IA para educadores brasileiros

OpenAI faz homenagem aos educadores no Dia dos Professores (Divulgação)

OpenAI faz homenagem aos educadores no Dia dos Professores (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 14h11.

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Se antes um dos desafios de um professor era manter a atenção da turma, a inteligência artificial acrescentou uma nova variável à equação: alunos que podem recorrer ao ChatGPT para tirar dúvidas, desenvolver ideias e encontrar respostas em segundos. É nesse cenário que a OpenAI ambienta sua campanha para o Dia dos Professores, celebrado nesta quinta-feira, 15.

Com um filme ambientado em uma turma do primeiro ano da universidade, a empresa aposta no humor para abordar as transformações na relação entre educadores e estudantes com a popularização das ferramentas de IA.

A homenagem também funciona como ponto de partida para apresentar outras iniciativas da companhia voltadas ao ensino. A partir de hoje, a OpenAI disponibiliza em português o curso gratuito "IA para Educadores", na OpenAI Academy, sua plataforma de formação.

O conteúdo é destinado a profissionais da educação básica e do ensino superior e aborda aplicações da tecnologia no planejamento de aulas, na criação de atividades e avaliações e na preparação de comunicações.

Aprendizado guiado

A proposta da OpenAI é mostrar como a tecnologia pode auxiliar o trabalho cotidiano dos professores, mantendo sob responsabilidade dos educadores as decisões pedagógicas.

A estratégia também passa por recursos do próprio ChatGPT. O Modo Estudo, lançado no ano passado, foi desenvolvido para conduzir o estudante com perguntas, pistas e explicações graduais, em vez de simplesmente entregar uma resposta. O objetivo é estimular o aluno a desenvolver o própio raciocínio.

O potencial desse tipo de ferramenta, porém, depende de como ela é utilizada. Em março de 2026, a OpenAI divulgou resultados preliminares de uma pesquisa realizada com mais de 300 universitários que estudavam neurociência e microeconomia. Em microeconomia, os participantes que utilizaram o Modo Estudo tiveram notas médias cerca de 15% superiores às do grupo de controle sem IA.

Em neurociência, a diferença não foi estatisticamente significativa.

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