Google Gems vai acabar em novembro: o que muda para quem usa inteligência artificial no trabalho

Quem montou assistentes personalizados no Gemini para organizar reuniões, revisar textos ou padronizar relatórios precisa acompanhar uma mudança marcada para novembro. Segundo o Android Authority e o TechCrunch, um aviso dentro do aplicativo informa que os Gems serão convertidos em Skills a partir de 17 de novembro de 2026.

Os Gems foram apresentados em 2024 como versões personalizadas da inteligência artificial do Google, com instruções salvas para que o usuário não precise repetir o mesmo comando a cada conversa. A troca afeta a rotina de analistas, coordenadores, gerentes e executivos que já transformaram essas configurações em atalhos de trabalho.

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O que são os Gems e o que muda em novembro

Um Gem funciona como um assistente configurado para uma função específica. O usuário define o papel, o tom e as regras da resposta, e o Gemini passa a seguir esse roteiro. Um gerente financeiro, por exemplo, pode criar um Gem que sempre organiza as despesas do mês no mesmo formato.

Pelo aviso exibido no gerenciador, os Gems continuam disponíveis até serem migrados, e a conversão será automática. De acordo com o Tecnoblog, a mudança faz parte do sistema de habilidades do Gemini Spark.

O calendário varia conforme o tipo de conta. Segundo o Google Discovery, contas pessoais entram na transição em novembro, o Google Workspace empresarial tem remoção prevista para março de 2027 e o Workspace para educação, para junho de 2027.

Como funcionam as Skills

Instruções dentro da conversa

Uma Skill é um conjunto de instruções reutilizáveis para uma tarefa recorrente. Em vez de abrir um assistente separado, o usuário digita a barra (/) no campo de mensagem e escolhe a Skill desejada. De acordo com o Diario TI, também é possível usar várias Skills ao mesmo tempo.

Na prática, um analista pode colar o relatório de uma campanha, acionar uma Skill que interpreta os indicadores e outra que transforma o resultado em resumo executivo, tudo no mesmo chat.

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Como criar e importar

O Google Discovery descreve o caminho pela versão web do Gemini: em Configurações, na seção Skills, o usuário define nome, descrição e instruções. A descrição orienta o Gemini sobre quando acionar a Skill por conta própria. Também é possível importar um arquivo SKILL.md, e o limite é de 100 Skills ativas simultaneamente.

Limitações e cuidados antes da migração

Nem tudo o que existe nos Gems tem equivalente nas Skills por enquanto. Segundo o Diario TI, o Google reconhece que Canvas, Deep Research, aprendizado guiado e algumas funções de criação de vídeo e música ainda não funcionam no novo formato. A empresa afirma que pretende incluir o compartilhamento de Skills e anexos do Google Drive.

O Google Discovery também aponta que arquivos do GitHub anexados aos Gems não são transferidos automaticamente e que as Skills do aplicativo Gemini ainda não sincronizam com as do Google Workspace, como Gmail e Docs.

Por isso, o veículo sugere revisar os Gems mais usados, baixar os arquivos de conhecimento anexados, trocar orientações genéricas por etapas verificáveis e testar o resultado com uma tarefa real.

O que acompanhar nas próximas semanas

Os Gems seguem funcionando até a migração de cada conta, e o início do processo está marcado para 17 de novembro nas contas pessoais. A distribuição das Skills é gradual, e a opção pode demorar a aparecer para alguns usuários, segundo o Google Discovery.

Quem usa o Gemini pelo Workspace deve observar o calendário próprio de cada tipo de conta, que se estende até junho de 2027 nas instituições de ensino.

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