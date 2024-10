Gmail permite que usuários criem emails com IA; veja se você tem acesso

O Google está expandindo o "Ajude-me a escrever" para o Gmail na web, permitindo que usuários criem ou ajustem e-mails usando o Gemini AI. Assim como no celular, os usuários verão um prompt para usar o recurso ao abrir um rascunho em branco no Gmail. As informações são do The Verge.

O recurso "Ajude-me a escrever" do Google está disponível apenas para usuários que assinam o Google One AI Premium ou têm o complemento Gemini para o Workspace. Além de gerar um rascunho de e-mail, o "Ajude-me a escrever" também pode fornecer sugestões sobre como formalizar, elaborar ou encurtar uma mensagem.

O Google também está adicionando um atalho para a opção "polir" disponível em seu conjunto de ferramentas que aparecerá em rascunhos com mais de 12 palavras. Para o Gmail na web, os usuários podem clicar no atalho ou digitar Ctrl + H para refinar rapidamente um e-mail.

IA no Gmail (Reprodução )

No celular, a opção substituirá o atalho existente "Refinar meu rascunho". Em vez de deslizar para ver opções para polir ou encurtar um e-mail, o aplicativo refinará automaticamente a mensagem quando o atalho for deslizado. Os usuários podem então ajustar a mensagem com outras ferramentas de edição de IA do Google.

O Google começou a lançar gradualmente o “Ajude-me a escrever” na web, junto com seu novo atalho “polir” desde terça-feira.