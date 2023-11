IA, segurança, pressão sobre conselho: entenda por que a demissão do 'pai do ChatGPT' gerou polêmica

Centenas de funcionários da OpenAI ameaçaram na segunda-feira deixar a empresa líder em inteligência artificial (IA) após a demissão do cofundador Sam Altman, o mais novo contratado da Microsoft, e se juntar a ele na nova companhia se o conselho de administração não renunciar.

Segundo relatos, mais de 500 trabalhadores de um total de 770 funcionários da OpenAI, cujo chatbot ChatGPT liderou a rápida ascensão da IA, apoiam o conteúdo da carta.

Funcionários da empresa indicaram nas redes sociais que até 90% dos trabalhadores assinaram a petição.

“Temos mais unidade, compromisso e foco do que nunca. Vamos todos trabalhar juntos de uma forma ou de outra, e estou muito entusiasmado”, expressou Altman na rede social X, antigo Twitter. “A missão continua”.

Se o conselho de administração não se demitir, os funcionários sustentam que irão para a Microsoft, empresa que anunciou nesta segunda-feira a contratação de Altman, depois de o conselho da OpenAI tê-lo afastado do cargo de CEO na sexta-feira.

“A Microsoft nos garantiu que há vagas para todos os funcionários da OpenAI nesta nova subsidiária, se decidirmos ingressar [na empresa]”, apontaram na carta.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, destacou em sua conta no X que “Altman e Greg Brockman (também cofundador), junto com outros colegas, se juntarão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada de IA”.

“Queremos fazer parceria com a OpenAI e queremos fazer parceria com Sam, para que, independentemente de onde Sam esteja, ele trabalhe com a Microsoft”, acrescentou Nadella em entrevista à Bloomberg.

"Foi o que aconteceu na sexta-feira. É o que acontece hoje. E acreditamos absolutamente que será assim amanhã", concluiu.

Mudanças de alto nível

A OpenAI nomeou Emmett Shear, ex-CEO da plataforma de streaming Twitch da Amazon, como seu novo CEO, apesar da pressão da Microsoft e de outros investidores para trazer Altman de volta.

Segundo a mídia norte-americana, a OpenAI demitiu Altman porque ele estava subestimando os perigos de sua tecnologia e distanciando a empresa de seus objetivos. Essa decisão do conselho fez com que funcionários do alto escalão deixassem a empresa.

Altman ganhou destaque com o lançamento do ChatGPT em 2022, que desencadeou uma corrida para avançar na pesquisa e desenvolvimento dessa tecnologia, além de bilhões de dólares em investimentos para o setor.

Brockman afirmou na rede social X que a equipe de IA da Microsoft incluía três ex-colegas da OpenAI que renunciaram após a demissão de Altman.

Demissão 'mal conduzida'

A OpenAI manteve sua decisão sobre Altman em um memorando enviado aos funcionários na noite de domingo, no qual argumentava que "o comportamento de Sam e a falta de transparência... minaram a capacidade do conselho de supervisionar efetivamente a empresa", informou o jornal The New York Times.

Shear confirmou sua nomeação como CEO interino da OpenAI em uma postagem no X na segunda-feira, enquanto negou relatos de que Altman havia sido demitido por questões de segurança relacionadas ao uso de IA.

“Antes de aceitar o trabalho, verifiquei o raciocínio por trás da mudança. O conselho não demitiu Sam por qualquer desacordo específico de segurança, o raciocínio deles era completamente diferente daquele”, escreveu ele.

“Está claro que o processo e as comunicações em torno da remoção de Sam foram muito mal administrados”, acrescentou Shear.

A Microsoft investiu mais de US$ 10 bilhões em OpenAI e implementou a tecnologia desenvolvida pela start-up em seus próprios produtos.

“Continuamos comprometidos com nossa parceria com a OpenAI e estamos confiantes em nosso roteiro de produtos”, disse Nadella.

A OpenAI compete com outras empresas, incluindo a própria Microsoft, Google e Meta, bem como startups, no desenvolvimento de aplicações baseadas em IA.

Plataformas generativas de IA como ChatGPT são alimentadas por grandes quantidades de dados, permitindo-lhes responder a qualquer tipo de pergunta em linguagem semelhante à humana. Eles também podem ser usados ​​para gerar e manipular imagens ou criar todos os tipos de sons e expressões.