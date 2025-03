Executivo de IA e que liderou entrada da Netflix em jogos deixa a empresa

O executivo da Netflix, Mike Verdu, que liderou os primeiros esforços do streaming para entrar no mundo dos jogos, não trabalha mais na companhia.

Ele entrou na empresa em 2021 na divisão de jogos depois de sair da Meta, onde trabalhou com realidade virtual. Em novembro de 2024, passou a atuar em um novo cargo na Netflix que focava em impulsionar o desenvolvimento de jogos com inteligência artificial generativa.

A divisão de jogos da Netflix começou em 2021 como uma forma de ampliar as fontes de faturamento. Enquanto a Netflix foi um dos primeiros a explorar o streaming de TV, ao entrar no mercado de jogos encontrou uma concorrência já forte, com gigantes como Apple, Google, Microsoft e Amazon.

De acordo com o Game File, as operações de jogos da Netflix tiveram grandes mudanças desde a chegada do ex-executivo da Epic, Alain Tascan, como presidente de Jogos em julho de 2024. Entre as mudanças está o fechamento do estúdio de jogos Team Blue no ano passado.