EXAME lança editoria de IA para decifrar o efeitos da tecnologia na economia global

Há uma nova seção no site de EXAME para que os leitores acompanhem as novidades e desdobramentos das tecnologias baseadas em inteligência artificial (IA).

Considerando o momento em que a IA se torna parte do cotidiano, influenciando decisões em níveis pessoais e corporativos, o compromisso da recém-criada cobertura é mostrar o que há além dos chatbots como ChatGPT, assistentes pessoais e motores de busca. O leitor pode contar com a EXAME para entender a implicações econômicas, éticas e regulatórias ao redor do tema.

A nova área de cobertura traz uma equipe multidisciplinar da midiatech para produzir reportagens exclusivas, perfis e conversas inéditas com os inovadores que lideram a tendência, e eventos que fomentem o novo mercado impulsionado por IA, que deve tomar dimensões comparáveis à internet.

A nova editoria terá também uma newsltter entregue todos os sábados, drops semanais sobre as novidades em IA e conteúdo exclusivo para o TikTok e plataformas de podcast.

Funcionando em conjunto com as iniciativas educacionais da EXAME Academy, o braço educacional da empresa, à frente do novo projeto estão André Lopes, Izabela Anholett, Heloisa Jardim, Leo Branco, Laura Pancini e Miguel Fernandes. Com suas diferentes competências, este time assume a tarefa de fornecer análises completas sobre a rápida evolução da IA.

“Ao longo dos seus mais de 50 anos de história, a EXAME se posicionou como a publicação responsável por trazer as transformações tecnológicas que revolucionam a economia global. Suas capas e cobertura no digital funcionam como documento histórico preciso”, afirma André Lopes, responsável pela cobertura editorial de IA.

“A introdução desta nova editoria reflete o nosso compromisso em continuar a liderar as conversas emergentes que moldam o nosso futuro”.

Dê o primeiro passo para potencializar os resultados da sua empresa: clique aqui e garanta a sua vaga no minicurso “IA aplicada aos negócios” gratuitamente!