Escassez de mão de obra leva China a acelerar automação industrial com robôs e IA

Mais de 90% das empresas que operam no país afirmam que inteligência artificial e robótica serão centrais para transformar seus negócios até 2030

IA: empresas acreditam que tecnologia pode ser solução em países com pouca mão de obra (Arun SANKAR / AFP)

China2Brazil
China2Brazil

Agência

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 14h55.

Entre 2025 e 2030, a combinação de inteligência artificial, automação e envelhecimento populacional deve alterar a estrutura de empregos no mundo. Na China, onde a população em idade ativa tem reduzido de forma contínua desde 2015 e a digitalização avança em ritmo acelerado, essa mudança já está em curso. De acordo com o Relatório sobre o Futuro do Trabalho 2025, do Fórum Econômico Mundial, mais de 90% das empresas que operam no país afirmam que inteligência artificial e robótica serão centrais para transformar seus negócios até 2030. O índice supera o de outras regiões e indica prioridade clara na adoção tecnológica.

Enquanto governos e empresas em diversas economias ainda discutem regulação, riscos e impactos da IA sobre o emprego, a China acelera a aplicação industrial da tecnologia. O país lidera a instalação de robôs industriais no mundo e amplia a produção em escala. Em 2025, a Unitree Robotics enviou mais de 5.500 robôs humanoides para clientes globais. No mesmo período, empresas dos Estados Unidos não registraram exportações em volume equivalente desse tipo de equipamento, o que evidencia diferença de escala na comercialização da tecnologia.

A lógica por trás dessa estratégia não é apenas técnica, mas demográfica e geoeconômica. A população em idade ativa na China tem diminuído de forma contínua. Essa redução da mão de obra disponível encarece funções repetitivas, sobretudo em setores como manufatura e logística, empurrando empresas a substituir tarefas humanas por máquinas. Ao mesmo tempo, tensões comerciais e reorganização de cadeias globais obrigam companhias a repensar custos e eficiência, um desafio que se traduz, muitas vezes, em investimentos ainda maiores em automação.

A resposta empresarial combina aumento de produtividade e substituição de tarefas repetitivas. O relatório do Fórum Econômico Mundial projeta que 22% dos empregos globais sofrerão mudanças até 2030, com redução de funções administrativas e operacionais rotineiras e expansão de cargos ligados a dados, engenharia e tecnologia. Na China, esse movimento ocorre com maior intensidade porque está alinhado à política industrial e ao planejamento de longo prazo.

No setor produtivo, isso significa mudança no perfil da demanda por trabalho. Cresce a procura por engenheiros de automação, especialistas em dados e profissionais de manutenção de sistemas inteligentes, enquanto funções operacionais tradicionais perdem espaço.

Segundo o relatório, cerca de 38% das empresas na China enfrentam escassez de talentos qualificados, e mais da metade dos empregadores defende maior investimento público em requalificação e mais flexibilidade em contratação e demissão. A tecnologia é central para o planejamento da força de trabalho: 76% das empresas pretendem expandir seus quadros usando novas ferramentas digitais, e esperam que 43% das tarefas sejam executadas principalmente por tecnologia até 2030, acima da média global de 34%.
Além disso, 76% dos empregadores planejam explorar grupos de talentos mais diversos e 82% investem em iniciativas de recrutamento, retenção e progressão, superando os índices globais. O resultado é uma transformação acelerada do mercado de trabalho, em que a China aplica tecnologia em ritmo intenso, mas precisa lidar com desafios estruturais para formar e manter profissionais qualificados.

