Empresário que dominou SEO agora aposta em IA para escalar negócio; veja as recomendações dele

Em 2014, Kyle Ray deixou seus empregos de serviço em Houston, EUA, para se dedicar integralmente ao Geek Window Cleaning, empresa de limpeza de janelas que havia começado como um “bico” atendendo pequenos clientes locais.

O que transformou a operação em um negócio sustentável foi o domínio das técnicas de SEO (otimização para mecanismos de busca), que o levaram ao topo das buscas no Google por “limpeza de janela em Houston” em meados de 2015. A estratégia, no entanto, deixou de ser prioridade.

Ray afirma que as mudanças no comportamento de busca, cada vez mais voltadas para respostas instantâneas de ferramentas como o Gemini, tornaram o SEO secundário.

“Não me importo mais em ranquear no Google”, disse.

Em vez disso, o empreendedor direciona esforços para a adoção de inteligência artificial e softwares de automação, que já fizeram a empresa gerar seis dígitos em receita em 2024. Para 2025, a meta é ultrapassar a marca de US$ 1 milhão, segundo dados do ServiceMonster, sistema de CRM usado pela companhia.

O empresário utiliza um ecossistema variado de ferramentas digitais, com ChatGPT, Chiirp, ZyraTalk, Calendly, Canva e PriceGuide.ai.

No dia a dia, recorre à IA tanto para análises financeiras quanto para criar fluxos de atendimento e melhorar a experiência do cliente. Com operações em Houston e Austin, Ray afirma que a tecnologia substitui parte de uma equipe de gestão e atendimento que seria cara demais para uma empresa de pequeno porte. “Se você não estiver jogando o jogo da IA, vai ficar para trás”, declarou. “AI pode ser avassaladora, mas acelera processos. E dinheiro gosta de velocidade.”

