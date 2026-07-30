Por que a Saint Paul apostou no presencial para o Pós-MBA, na era do EAD

Enquanto a maioria dos brasileiros matriculados em cursos de especialização já estuda pela tela, a Saint Paul Escola de Negócios foi na direção contrária ao desenhar o Pós-MBA, nova formação executiva de três meses lançada com um único formato possível: presencial, em São Paulo, sem opção remota.

A decisão chama atenção porque contraria o movimento predominante do setor. Segundo o Mapa do Ensino Superior 2026, divulgado pelo Semesp, 59,9% dos alunos de cursos de especialização no Brasil já frequentam a modalidade a distância, dado referente a 2024.

Mesmo assim, o Pós-MBA da Saint Paul mantém a exigência de presença física nos seis sábados alternados que compõem o programa, tanto na trilha de Liderança quanto na de Inteligência Artificial.

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O EAD virou maioria na pós-graduação brasileira

O crescimento da modalidade a distância deixou de ser tendência para virar norma estatística. De acordo com o mesmo levantamento do Semesp, o EAD já responde por 49,3% das matrículas em todo o ensino superior do país, resultado de uma escalada de mais de 280% na graduação a distância entre 2014 e 2024, conforme dados do Censo da Educação Superior do Inep. Na especialização, a modalidade digital passou a maioria absoluta entre os alunos.

O apelo é conhecido: menor custo, flexibilidade de horário e alcance geográfico. Mas o mesmo Mapa do Ensino Superior aponta um contraponto que raramente aparece nos anúncios de matrícula. A taxa de evasão em cursos a distância chegou a 41,6% em 2024, quase o dobro dos 24,8% registrados no presencial, segundo dados do Semesp reproduzidos pelo Poder360.

A aposta da Saint Paul vai na direção contrária

Nesse cenário, manter um programa 100% presencial é uma escolha estratégica, não um detalhe operacional. Os materiais de posicionamento do Pós-MBA são explícitos sobre o que a escola não quer que o programa pareça: nem uma extensão de fim de semana, nem um treinamento comportamental genérico, nem uma versão mais barata de um programa de alta liderança. A presença física entra como parte da resposta a essas três armadilhas.

Também não é a primeira vez que a Saint Paul aposta nesse formato para o público executivo. Programas de MBA Executivo da escola já combinam encontros presenciais em unidade própria com a opção de acompanhamento ao vivo, mas o Pós-MBA vai além ao não oferecer alternativa remota alguma, um contraste direto com a tendência do restante do mercado de especialização.

O argumento por trás da sala física

Escolas internacionais de MBA Executivo defendem esse mesmo racional. A nova geração de MBAs presenciais mostra que uma plataforma digital entrega conteúdo, mas não reproduz a experiência de negociar com um colega de turma ou construir uma relação de mentoria que dura décadas.

Além disso, o debate presencial entre executivos de trajetórias diferentes é um dos elementos centrais na formação de líderes.

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Blogs de escolas de negócios brasileiras chegam à mesma conclusão por outro caminho: listam o networking com professores e colegas, e as oportunidades geradas pela convivência em sala, como vantagens específicas do formato presencial frente ao MBA a distância.

Curadoria de turma, o outro lado da equação

A escolha pelo presencial só faz sentido combinada com o segundo pilar do programa: a curadoria da turma. O Pós-MBA não abre vaga para qualquer perfil, ele seleciona coordenadores, gerentes, heads, diretores, empresários e founders em momentos parecidos de carreira.

Uma sala com essas características tende a gerar um tipo de troca difícil de replicar em um chat de curso online, ainda que o conteúdo das aulas seja o mesmo.

É essa combinação, sala física mais seleção de quem senta nela, que a Saint Paul aposta como diferencial em um mercado onde a maioria das escolas de especialização já escolheu o caminho oposto.

Como garantir uma vaga na primeira turma

As vagas do Pós-MBA em Liderança e do Pós-MBA em Inteligência Artificial são limitadas, já que a Saint Paul faz curadoria de turma para manter o nível de experiência dos participantes.

Quem já ocupa cargo de decisão e quer avançar sem interromper a rotina de trabalho pode falar com um consultor da escola e garantir uma vaga na primeira turma.

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