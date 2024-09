Data centers que alimentam IA viram vilões ambientais nos EUA

Cerca de 25% americanos usaram o ChatGPT desde o lançamento do chatbot em 2022, de acordo com o Pew Research Center. E claro que cada consulta tem um custo.

Os chatbots usam uma quantidade imensa de energia para responder às perguntas dos usuário. Manter os servidores do bot para funcionar em data centers prejudica o meio ambiente. Embora o fardo exato seja quase impossível de quantificar, o The Washington Post trabalhou com pesquisadores da Universidade da Califórnia para entender quanta água e energia o ChatGPT da OpenAI, usando o modelo de linguagem GPT-4 lançado em março de 2023, consome para escrever um email de 100 palavras - nesse caso, pouco mais de uma garrafa de água. Escrevendo esse tipo de email, uma vez por semana, são consumidos 27 litros de água.

Frequentemente, sistemas hidráulicos são usados para resfriar os servidores em data centers para mantê-los funcionando. ​​A água transporta o calor gerado nos data centers para torres de resfriamento para ajudá-lo a escapar do edifício, semelhante a como o corpo humano usa o suor para se manter fresco.

Onde a eletricidade é mais barata, ou a água comparativamente escassa, a eletricidade é frequentemente usada para resfriar esses armazéns com grandes unidades que lembram condicionadores de ar. Isso significa que a quantidade de água e eletricidade que uma consulta individual de informação requer pode depender da localização de um data center e variar bastante.

Mesmo em condições ideais, os data centers geralmente estão entre os maiores usuários de água nas cidades onde estão localizados. Mas os data centers com sistemas de resfriamento elétrico também estão levantando preocupações ao aumentar as contas de energia dos moradores e sobrecarregar a rede elétrica.

O estudo divulgado pelo jornal mostra que escrever um email de 100 palavras usando o GPT alimentaria 14 lâmpadas de LED por uma hora. Fazendo isso uma vez por semana durante o ano inteiro, seria possível levar energia para 9 casas na capital Washington por uma hora.

Os data centers também exigem grandes quantidades de energia para dar suporte a outras atividades, como computação em nuvem, e a inteligência artificial só aumentou essa carga. Se um data center estiver localizado em uma região quente — e depender de ar condicionado para resfriamento —, é preciso muita eletricidade para manter os servidores em baixa temperatura. Se os data centers que dependem de resfriamento a água estiverem localizados em áreas propensas à seca, eles correm o risco de esgotar a área de um recurso natural precioso, segundo a reportagem do Post.

Falta de transparência

No norte da Virgínia, lar da maior concentração de data centers do mundo, grupos de cidadãos protestaram contra a construção desses edifícios, dizendo que eles não são apenas grandes consumidores de energia que não geram empregos de longo prazo suficientes, mas também monstruosidades que matam o valor dos imóveis. Em West Des Moines, Iowa, um foco emergente de data centers, os registros do departamento de água mostraram que as instalações administradas por empresas como a Microsoft usavam 6% de toda a água do distrito. Após uma longa batalha judicial, o jornal Oregonian forçou o Google a revelar quanto seus data centers estavam usando em The Dalles, cerca de 128km a leste de Portland; acabou sendo quase 25% toda a água disponível na cidade, revelaram os documentos.

Antes que os chatbots possam atender a uma solicitação, uma enorme quantidade de energia é gasta treinando-os. Os grandes modelos de linguagem que permitem que chatbots como o ChatGPT gerem respostas realistas exigem que os servidores analisem milhões de dados.

Grandes empresas de tecnologia fizeram inúmeras promessas para tornar seus data centers mais verdes usando novos métodos de resfriamento. Essas promessas climáticas geralmente não são cumpridas.

Em julho, o Google lançou seu relatório ambiental mais recente, mostrando que sua pegada de emissão de carbono aumentou em 48%, em grande parte devido à IA e aos data centers. Ele também repôs apenas 18% da água que consumiu — bem longe dos 120% que definiu como meta até 2030. “O Google tem um compromisso de longa data com a sustentabilidade, guiado por nossas metas ambiciosas — que incluem atingir emissões líquidas zero até 2030”, disse Mara Harris, porta-voz do Google.