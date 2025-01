A inteligência artificial está no centro da disputa tecnológica entre China e Estados Unidos, e a DeepSeek se tornou um dos principais nomes dessa nova fase. Um dos pilares técnicos da startup é Luo Fuli, engenheira de 29 anos cuja trajetória acadêmica e profissional ajudou a moldar os avanços da empresa.

Formada pela Universidade de Pequim, uma das instituições mais prestigiadas da China, Luo construiu uma reputação sólida na área de processamento de linguagem natural. Em um único ano, publicou oito artigos na Association for Computational Linguistics, a principal organização global voltada ao estudo de linguística computacional. Essa produção científica chamou a atenção de grandes empresas de tecnologia chinesas, como Alibaba e Xiaomi.

Luo Fuli: produção científica chamou a atenção de grandes empresas de tecnologia chinesas, como Alibaba e Xiaomi

No Alibaba, Luo integrou a Damo Academy, centro de pesquisa da empresa, onde participou do desenvolvimento de um modelo multilíngue e contribuiu para um projeto de código aberto. Sua experiência ali reforçou seu conhecimento sobre a construção de sistemas avançados de IA e a aplicabilidade dessas tecnologias em produtos comerciais.

Em 2022, recebeu uma proposta da Xiaomi avaliada em US$ 10 milhões para ingressar na empresa, mas optou por um caminho diferente. Deixou o Alibaba para se juntar à DeepSeek, que acabara de ser criada por Liang Wenfeng.

O impacto na DeepSeek e o avanço da IA chinesa

Fundada em 2023, a DeepSeek focou no desenvolvimento de grandes modelos de linguagem (Large Language Models, ou LLMs) e rapidamente ganhou destaque ao lançar sistemas que desafiaram gigantes como OpenAI e Google. Mesmo diante das restrições americanas ao fornecimento de chips de última geração para empresas chinesas, a startup conseguiu construir modelos altamente competitivos com uma fração do orçamento de seus concorrentes.

Um dos principais resultados desse trabalho foi o DeepSeek-V2, que superou o ChatGPT como o aplicativo gratuito mais baixado da App Store nos Estados Unidos em janeiro de 2025. O feito surpreendeu o setor e teve reflexos imediatos no mercado financeiro, com quedas nas ações de empresas americanas que investem pesadamente em IA.