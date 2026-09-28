ChatGPT, Gemini e Claude pensam diferente? Entenda por que as respostas mudam

Uma pessoa pergunta ao ChatGPT, ao Gemini e ao Claude: "Quais são as habilidades mais importantes para crescer na carreira nos próximos anos?". As três ferramentas podem produzir respostas corretas, mas com estruturas, exemplos e prioridades completamente diferentes.

Isso não significa necessariamente que uma delas esteja "entendendo" a pergunta e as outras não. Modelos de inteligência artificial são sistemas diferentes, treinados e ajustados com métodos próprios e submetidos a diferentes instruções.

Para quem usa essas ferramentas no trabalho, entender essa diferença ajuda a interpretar melhor os resultados e evitar tratar uma única resposta como uma verdade definitiva.

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O treinamento influencia a resposta

ChatGPT, Gemini e Claude pertencem a famílias de modelos desenvolvidas por empresas diferentes. Durante o treinamento, os modelos aprendem padrões a partir de grandes volumes de dados e depois passam por etapas de ajuste para melhorar sua capacidade de seguir instruções e produzir respostas úteis.

O processo não é idêntico entre as empresas. Dados, métodos de treinamento e ajustes diferentes ajudam a determinar como cada modelo lida com uma pergunta. Além disso, os sistemas recebem instruções que orientam seu comportamento. A Anthropic, por exemplo, publica uma "Constituição" para Claude, documento que descreve valores e comportamentos desejados e que participa do processo de treinamento do modelo.

No caso dos modelos da OpenAI, instruções de sistema também podem orientar o comportamento da IA. A documentação da empresa explica que essas instruções podem definir aspectos como o modo de responder e o comportamento do modelo. O Google também permite configurar instruções de sistema para orientar o comportamento dos modelos Gemini.

A mesma pergunta pode ser interpretada de maneiras diferentes

Uma pergunta como "qual é a melhor forma de usar IA no trabalho?" é relativamente aberta.

Um modelo pode interpretar que o usuário quer dicas de produtividade. Outro pode entender que a pergunta envolve automação de tarefas. Um terceiro pode responder pensando em desenvolvimento de carreira.

Isso acontece porque modelos de linguagem não consultam uma única enciclopédia interna para encontrar uma resposta pronta. Eles processam o contexto e geram uma resposta com base nos padrões aprendidos e nas instruções que receberam.

Também há diferenças na capacidade de raciocínio e uso de ferramentas. Alguns modelos podem realizar etapas adicionais de raciocínio ou acessar ferramentas externas antes de responder. A OpenAI, por exemplo, explica que seus modelos de raciocínio podem planejar, considerar alternativas e utilizar ferramentas durante tarefas complexas.

E se a pergunta for exatamente igual?

Mesmo quando o comando é copiado e colado sem nenhuma alteração, respostas diferentes ainda podem aparecer.

Uma pesquisa publicada em 2026 avaliou seis modelos de linguagem, diferentes configurações e centenas de execuções da mesma tarefa. Os pesquisadores encontraram variação considerável nos resultados, inclusive quando as condições eram mantidas constantes.

Isso está relacionado, entre outros fatores, à forma como modelos de linguagem selecionam e geram sequências de texto. Pequenas diferenças durante esse processo podem resultar em respostas distintas.

Ferramentas e contexto também mudam o resultado

Outro fator é o acesso a informações externas. Uma IA sem acesso à internet depende principalmente do conhecimento incorporado durante seu treinamento. Quando uma ferramenta de busca é utilizada, o sistema pode consultar informações mais recentes antes de elaborar a resposta.

A própria OpenAI diferencia respostas baseadas no conhecimento do modelo daquelas produzidas com ferramentas de busca, que podem incorporar informações atuais e apresentar fontes. Na prática, isso significa que duas ferramentas podem receber a mesma pergunta, mas trabalhar com contextos diferentes antes de respondê-la.

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Como usar essa diferença a seu favor

Para tarefas profissionais, comparar respostas pode ser mais útil do que simplesmente escolher uma ferramenta e utilizá-la para tudo.

Uma estratégia possível é:

Fazer a mesma pergunta em dois ou três modelos

Comparar os argumentos e informações apresentados

Verificar dados importantes em fontes originais

Reformular o comando quando a resposta não atender ao objetivo

Escolher a ferramenta de acordo com a tarefa

Também é importante observar que resposta convincente não significa resposta correta. Modelos de IA podem produzir informações incorretas com aparência de segurança, por isso dados, referências e afirmações relevantes devem ser verificados.

Para um profissional, portanto, a diferença entre ChatGPT, Gemini e Claude não está apenas no estilo do texto. Ela pode envolver treinamento, instruções, contexto, ferramentas disponíveis e características específicas do modelo.

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