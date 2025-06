Como a OpenAI, dona do ChatGPT, quer criar 'cérebros' para Barbies

A Barbie já teve uma série de profissões ao longo dos anos — indo de veterinária à astronauta. Mas, agora, ela pode dar um passo ainda maior em sua jornada de 66 anos: ganhar um "cérebro".

Em uma parceria entre a Mattel (fabricante da boneca) e a OpenAI, a Barbie receberá um "cérebro" alimentado por inteligência artificial, permitindo conversas dinâmicas e experiências de brincadeira personalizadas para cada criança. A novidade é parte de um movimento para tornar os brinquedos da Mattel mais interativos e adaptáveis às preferências de cada usuário, com o lançamento do primeiro produto previsto ainda para este ano.

Se tudo der certo, a nova Barbie com IA será capaz de manter conversas contextuais, responder a perguntas e adaptar suas respostas de acordo com os interesses individuais de cada criança.

A IA também permitirá que a boneca aprenda com as interações anteriores, funcionando como um ChatGPT em corpo de plástico. A Mattel e a OpenAI enfatizam que todas as interações serão seguras e adequadas para crianças, com medidas rigorosas para garantir a privacidade e a segurança das informações.

Como a IA vai funcionar na Barbie?

Com a tecnologia de IA generativa da OpenAI, Barbie conseguirá interagir de maneira natural com as crianças, de forma semelhante ao funcionamento do ChatGPT. A boneca usará um microfone e alto-falante integrados ou um aplicativo complementar para manter conversas em tempo real, responder perguntas e contar histórias, de forma dinâmica e adaptativa.

Assim como o ChatGPT, Barbie conseguirá entender o contexto das interações e respondê-las com base nas perguntas e nas informações fornecidas pela criança. A IA da Barbie pode aprender com as interações anteriores, armazenando um histórico de preferências e interesses para ajustar suas respostas. Isso significa que, quanto mais a criança interagir com a boneca, mais personalizada será a experiência de brincadeira, com Barbie oferecendo respostas e sugestões adaptadas ao comportamento e às escolhas do usuário.

Além disso, a Barbie poderá fornecer informações educacionais simples ou contar histórias com base no que a criança demonstrar interesse, da mesma maneira que o ChatGPT pode se adaptar para conversar sobre uma variedade de tópicos. A IA pode também sugerir novas brincadeiras ou atividades, baseadas no que a criança já realizou, oferecendo uma continuidade nas interações.

A adaptação deverá se estender também ao uso de aplicativos conectados, como tablets ou smartphones, onde Barbie poderá oferecer mais interações digitais semelhantes ao ChatGPT, como jogos, quizzes ou desafios criativos, mantendo uma continuidade nas respostas e interações. A tecnologia de IA integrará tanto a boneca física quanto as experiências digitais.

Segurança e privacidade em primeiro lugar

A Mattel e a OpenAI destacaram que a segurança e a privacidade das crianças serão prioridades fundamentais na integração da inteligência artificial nos brinquedos, como a Barbie. Além de garantir que as interações sejam adequadas à faixa etária, as empresas planejam implementar uma série de medidas para proteger dados pessoais e fornecer um ambiente seguro para as crianças.

A Mattel informou que a IA será desenvolvida com um foco rigoroso na criação de um ambiente controlado e seguro. Isso incluirá filtros e monitoramento contínuo das conversas para garantir que todo o conteúdo seja apropriado, evitando material inadequado ou interações que possam representar riscos para os pequenos usuários.

Além disso, a Mattel se comprometeu a não coletar ou compartilhar informações pessoais sem o consentimento dos responsáveis, estabelecendo protocolos para proteger os dados das crianças durante o uso dos brinquedos e aplicativos associados.

Um ecossistema de brinquedos interativos

A Barbie alimentada por IA será apenas o início, segundo as companhias.

A parceria entre a Mattel e a OpenAI pode levar à criação de outros brinquedos da marca com capacidades semelhantes. A Mattel mencionou que pretende expandir a tecnologia de IA para seus outros personagens e linhas de brinquedos icônicos, como Hot Wheels, UNO e Fisher-Price.

Por exemplo: