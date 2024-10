Em suas recentes aparições públicas, Sam Altman, CEO da OpenAI e nome por trás do ChatGPT, afirmou que, em breve, um único fundador de empresa poderá atingir avaliações bilionárias sem precisar contratar funcionários. Essa “pessoa-unicórnio” seria auxiliada por inteligências artificiais (IA).

No entanto, esse conceito já parece defasado. Atualmente, uma IA semi-autônoma está à frente de um fundo milionário e busca ativamente empresas para investir. O projeto, chamado Truth Terminal, foi criado pelo pesquisador Andy Ayrey e une inteligência artificial, criptoativos e narrativas culturais.

O que é Thuth Terminal: Truth Terminal é um experimento de IA que explora a interação entre inteligência artificial, narrativas culturais e o setor de criptomoedas, com foco no mercado de memecoins. O projeto visa envolver a comunidade enquanto expõe os riscos e implicações de IA sem supervisão em contextos financeiros. (Imagem criada pelo chatbot Meta AI/Exame)

Esse chatbot, que começou como uma iniciativa na rede social X (anterior Twitter), promoveu uma religião fictícia chamada “Evangelho do Bode” e atraiu atenção após receber uma doação em Bitcoin do investidor Marc Andreessen, em julho de 2024.

O evento impulsionou o valor do memecoin GOAT (Goatseus Maximus) na blockchain Solana, elevando o patrimônio de Truth Terminal para mais de US$ 832 mil em criptoativos.

Apesar de seu funcionamento semi-autônomo, a IA não realiza transações financeiras ou cria novos tokens diretamente. As operações são controladas por Ayrey, que vê o projeto como uma expressão de performance artística, explorando os limites de memes virais e os riscos de conteúdos gerados por IA sem supervisão.

Controvérsias e impactos de mercado

O crescimento do Truth Terminal chamou a atenção de figuras importantes do setor, como Arthur Hayes, fundador da BitMEX, e Brian Armstrong, CEO da Coinbase, que discutiram o impacto potencial do bot. Armstrong sugeriu até que o chatbot tivesse uma carteira própria de criptomoedas, em um movimento que ampliaria ainda mais sua autonomia.

O projeto ganhou mais notoriedade ao interagir com o token $RUSSELL. Após Armstrong oferecer uma carteira dedicada ao bot, o Truth Terminal mencionou o nome "Russell" — referindo-se a um cachorro —, o que coincidiu com uma alta súbita no preço do token. Esse movimento levantou suspeitas de manipulação de mercado, visto que interações do bot sobre ativos parecem impactar os preços. Ayrey, porém, alega que o Truth Terminal não tem intenção especulativa.