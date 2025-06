Caçada de talentos de Zuckerberg avança: chegam Jack Rae, do DeepMind, e Johan Schalkwyk, da Sesame

Em uma ofensiva direta para recuperar espaço na corrida da inteligência artificial, a Meta, dona do Facebook e do Instagram, iniciou a formação de um time exclusivo e secreto voltado ao desenvolvimento da chamada IA Geral, sistemas capazes de aprender e agir de forma similar à inteligência humana em múltiplas tarefas. A estratégia inclui um forte movimento de recrutamento de talentos, com direito a encontros pessoais com Mark Zuckerberg e pacotes de remuneração na casa das dezenas de milhões de dólares.

A empresa já atraiu nomes de peso como Jack Rae, pesquisador do DeepMind (braço de IA do Google), e Johan Schalkwyk, ex-líder de aprendizado de máquina da startup Sesame AI. Outros talentos ainda devem se juntar à equipe, incluindo executivos da Scale AI, empresa especializada em rotulagem de dados, que está prestes a receber um investimento bilionário da própria Meta.

A movimentação é uma resposta direta à recepção morna do Llama 4, atual modelo de linguagem da empresa, e sinaliza a ambição de Zuckerberg de elevar o patamar de suas ferramentas de IA — especialmente em aplicações como personalização de conteúdo e comandos por voz. A expectativa é reunir cerca de 50 profissionais, incluindo um cientista-chefe, para acelerar a criação de sistemas capazes de simular e planejar ações no mundo físico, um passo além das IAs baseadas apenas em texto.

O investimento na Scale AI, fundada por Alexandr Wang, de apenas 28 anos, deve cumprir outra função crucial: acesso a dados de alta qualidade, um dos pilares para o treinamento de modelos mais sofisticados. Segundo fontes próximas ao acordo, outros funcionários da Scale também devem migrar para a equipe da Meta, e a startup já discute a substituição de Wang por Jason Droege como CEO após o fechamento do negócio.

A movimentação reforça os três pilares estratégicos para qualquer gigante da IA: chips, dados e talento. A Meta já conta com grande infraestrutura computacional e, agora, busca preencher as outras duas frentes com capital e articulação — ainda que nem todos os alvos estejam dispostos a aceitar o convite. A empresa tentou, sem sucesso, atrair pesquisadores como Koray Kavukcuoglu, hoje promovido a arquiteto-chefe de IA do Google, e Noam Brown, nome de destaque na OpenAI.

Enquanto isso, os concorrentes também se movimentam. O próprio Google, ciente da disputa, criou novos cargos executivos para reter seus principais cientistas. Em um memorando interno, o CEO Sundar Pichai destacou que Kavukcuoglu terá a missão de acelerar a integração dos modelos de IA da empresa aos seus produtos, com foco em eficiência e velocidade de lançamento.