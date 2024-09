ByteDance planeja desenvolver IA com chips da Huawei em resposta a sanções dos EUA

A ByteDance, dona do TikTok, está avançando no desenvolvimento de um modelo de inteligência artificial (IA) treinado principalmente com chips da chinesa Huawei, conforme revelado por três fontes próximas ao assunto. A decisão surge após as restrições impostas pelos Estados Unidos à exportação de chips avançados para IA, levando a gigante das redes sociais a buscar alternativas no mercado doméstico.

Desde 2022, a ByteDance tem diversificado seus fornecedores de chips para IA e acelerado o desenvolvimento de soluções próprias. As sanções americanas, que incluem bloqueios à exportação de chips da market leader Nvidia, forçaram a companhia a olhar para dentro de casa.

As empresas do setor tecnológico, incluindo jogos e comércio eletrônico, têm integrado modelos personalizados de IA para se diferenciar no mercado . A IA se tornou central para essas companhias, com a ByteDance agora buscando chips da Huawei, especificamente o Ascend 910B, para treinar um grande modelo de linguagem, segundo as fontes.

Ainda que a ByteDance já utilize o chip Ascend 910B para tarefas de inferência — que envolvem modelos de IA pré-treinados fazendo previsões — o treinamento de novos modelos exige chips de alto desempenho, como os da Nvidia, dada a complexidade e volume de dados envolvidos. Segundo uma das fontes, o novo modelo será menos potente do que o atual modelo de IA da ByteDance, o Doubao.

O porta-voz da ByteDance, Michael Hughes, negou que um novo modelo esteja em desenvolvimento, chamando a premissa de "errada". A Huawei não comentou o caso.

Fornecimento limitado de chips atrasa planos

A ByteDance encomendou mais de 100 mil chips Ascend 910B em 2023, mas até julho havia recebido menos de 30 mil, ritmo considerado insuficiente para suas necessidades, de acordo com uma das fontes. A limitação na oferta, somada ao poder de processamento menor dos chips da Huawei em relação aos da Nvidia, impede que a ByteDance estabeleça um cronograma para o novo modelo.

A tecnologia de IA da ByteDance é amplamente utilizada, incluindo no modelo de linguagem lançado em agosto de 2023 e renomeado como Doubao, além de ferramentas como o Jimeng, que transforma texto em vídeo. Recentemente, a empresa lançou dois modelos focados em vídeo para competir com o OpenAI, e seu chatbot Doubao já acumula mais de 10 milhões de usuários ativos mensais na China.

Com o aumento do uso de aplicações de IA, a ByteDance se tornou um dos maiores compradores de chips da Huawei e o maior comprador do chip H20 da Nvidia, desenvolvido especificamente para o mercado chinês devido às restrições comerciais. Além disso, a empresa é a maior cliente da Microsoft na Ásia para o uso de chips da Nvidia via cloud computing.