Apple vai analisar dados nos dispositivos dos clientes para melhorar sua IA

A Apple vai começar a analisar dados nos dispositivos dos clientes em uma tentativa de aprimorar sua plataforma de inteligência artificial, uma medida para proteger as informações dos usuários e, ao mesmo tempo, ajudá-la a seguir na cola de seus rivais pelo mercado de IA.

No momento, a Apple treina modelos de IA usando dados sintéticos — que visam imitar entradas do mundo real sem detalhes pessoais. Essas informações, porém, nem sempre são representativas dos dados reais dos clientes, dificultando o funcionamento da IA da empresa.

Segundo a Bloomberg, a nova abordagem resolverá esse problema, garantindo que os dados dos usuários permaneçam nos dispositivos dos clientes e não sejam usados ​​diretamente para treinar modelos de IA. A ideia é ajudar a Apple a alcançar concorrentes como OpenAI e Alphabet, dona do Google, que têm menos restrições de privacidade.

Como vai funcionar

O novo sistema irá pegar os dados sintéticos que a Apple criou e os compara com uma amostra recente de e-mails de usuários no aplicativo de e-mail do iPhone, iPad e Mac. Ao usar e-mails reais para verificar entradas falsas, a Apple pode então determinar quais itens em seu conjunto de dados estão mais alinhados com as mensagens do mundo real.

Esses insights ajudarão a empresa a aprimorar recursos relacionados a texto em sua plataforma Apple Intelligence, como resumos em notificações.

"Ao criar dados sintéticos, nosso objetivo é produzir frases ou e-mails sintéticos que sejam suficientemente semelhantes em tópico ou estilo ao original para aprimorar nossos modelos de resumo, mas sem que a Apple colete e-mails do dispositivo", escreveu a empresa em uma publicação em seu blog de aprendizado de máquina nesta segunda-feira.

Esses modelos de linguagem são a tecnologia no cerne da IA ​​moderna e impulsionam os recursos do Apple Intelligence, lançado pela empresa no ano passado, mas que ainda não causou o "barulho" que a companhia de Cupertino espera.

De acordo com a Bloomberg, a empresa lançará o novo sistema em uma próxima versão beta do iOS e iPadOS 18.5 e macOS 15.5. Um segundo teste beta dessas próximas versões foi disponibilizado aos desenvolvedores nesta segunda-feira.