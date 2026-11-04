AMD projeta receita maior que a da Intel no fim do ano, impulsionada pela IA

RESUMO ＋ As projeções das duas fabricantes apontam para uma possível inversão na disputa por faturamento no quarto trimestre. A comparação envolve a receita das empresas, não uma medida isolada do mercado de processadores x86.

A AMD pode superar a Intel em receita no quarto trimestre de 2026, segundo as projeções divulgadas pelas duas companhias. A fabricante liderada por Lisa Su espera faturamento de cerca de US$ 17 bilhões, com margem de variação de 3%, enquanto a rival prevê entre US$ 15 bilhões e US$ 16 bilhões.

Os números são estimativas, não resultados já realizados. A mudança, se confirmada, mostrará como a demanda por infraestrutura de inteligência artificial está alterando a escala de duas concorrentes históricas.

Data centers puxam crescimento

No balanço divulgado na terça-feira, 3, a AMD informou receita trimestral de US$ 13,4 bilhões, alta anual de 45%. O segmento de data centers respondeu por US$ 8,5 bilhões, avanço de 97%, impulsionado por processadores EPYC e GPUs Instinct.

A expansão em chips para inteligência artificial tornou a capacidade de produção um ponto central. Segundo o The Register, Lisa Su afirmou na teleconferência que a AMD trabalhou com fornecedores para garantir wafers, substratos, memória e encapsulamento avançado.

A executiva também projetou crescimento superior a 80% para a companhia em 2027. Para os negócios de data centers, a expectativa apresentada foi aproximadamente dobrar a receita de CPUs e mais do que dobrar a de inteligência artificial. São metas da administração, sujeitas à execução e à demanda.

Intel ainda foi maior no trimestre encerrado

A Intel registrou US$ 16,5 bilhões de receita no terceiro trimestre, alta de 21% em um ano. Seu diretor financeiro, David Zinsner, afirmou que a desaceleração dos PCs deve continuar ao menos no primeiro semestre de 2027.

A companhia disse que sua prioridade imediata é ampliar a oferta de processadores Xeon para atender à demanda. Assim, a comparação para o fim do ano combina trajetórias diferentes: uma AMD em aceleração e uma Intel que busca aumentar a disponibilidade de chips enquanto enfrenta fraqueza nos PCs.

Uma eventual ultrapassagem de faturamento, porém, não comprova liderança da AMD em CPUs x86. Os balanços incluem outros produtos, como os aceleradores gráficos de IA da AMD, e não equivalem a uma pesquisa de participação de mercado dessa arquitetura.